Thomas Tuchel es presentado como nuevo técnico de Inglaterra

Este miércoles, la Federación Inglesa de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés) confirmó oficialmente la llegada del alemán Thomas Tuchel como el nuevo seleccionador de Inglaterra. El exentrenador del Bayern de Múnich firmó un contrato que lo vincula al equipo hasta el final del Mundial de 2026, el cual se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

Tuchel asumirá el mando de los “Three Lions” a partir del 1 de enero de 2025, con el objetivo de llevar a Inglaterra a lo más alto del fútbol mundial. Este fichaje representa un movimiento estratégico de la FA, que apuesta por el conocimiento táctico y la experiencia del alemán, que ha logrado éxitos notables a nivel de clubes, incluyendo la Champions League con el Chelsea en 2021. Su primera misión será preparar al equipo para los clasificatorios rumbo al Mundial, los cuales comenzarán en marzo de 2025.

Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

El nombramiento de Tuchel llega tras la renuncia de Gareth Southgate, quien dejó su puesto después de la Eurocopa 2024. A pesar de que Southgate condujo a Inglaterra a momentos importantes, incluyendo la final de la Eurocopa 2020 y las semifinales del Mundial de 2018, la FA decidió buscar una renovación y darle un nuevo enfoque a la selección de cara al futuro.

Junto a Tuchel, Anthony Barry ha sido confirmado como su asistente principal. Barry es un nombre familiar en el fútbol inglés, habiendo trabajado anteriormente con Tuchel en el Chelsea y siendo reconocido por su capacidad para fortalecer defensas y organizar al equipo en situaciones de balón parado.

Además, la FA ha decidido que Lee Carsley, actual entrenador interino, continúe en su rol temporal en los dos próximos partidos de la Liga de Naciones contra Grecia e Irlanda. Carsley ha tenido un desempeño decente, ganando tres de los cuatro partidos que ha dirigido (dos contra Finlandia y uno frente a la República de Irlanda), aunque sufrió una derrota frente a Grecia. Su continuidad en estos partidos permitirá una transición más fluida antes de que Tuchel asuma el control.

La salida de Southgate marcó el fin de una era para la selección de Inglaterra. A pesar de no haber logrado levantar un trofeo, Southgate fue fundamental en la transformación del equipo, instaurando una mentalidad competitiva y guiando a una nueva generación de jugadores ingleses, como Jude Bellingham, Phil Foden y Bukayo Saka, a la élite del fútbol mundial.

Thomas Tuchel on his excitement to become the #ThreeLions‘ new head coach 🦁

— England (@England) October 16, 2024