VIDEO: Hombre dejó a su perro amarrado a una valla antes de la llegada del huracán Milton

Indignación causó un video compartido por la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) que mostraba a un perro atado a una valla horas antes de la llegada del huracán Milton a este estado, la semana pasada.

En el video se ve al perro, atado y con el agua llegándole al cuerpo, asustado, gruñendo y ladrando, mientras un oficial se acerca a él para intentar rescatarlo. “Está bien, está bien. No te culpo”, se escucha decir al agente. El incidente ocurrió el pasado 9 de octubre.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

El dueño del animal, identificado como Giovanny Aldama García, de 23 años, fue arrestado esta semana, y podría enfrentar hasta cinco años de prisión por un delito grave de tercer grado.

En rueda de prensa, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, reprobó que alguien pueda “simplemente atar a un perro y dejarlo afuera en medio de una tormenta”. Es algo “totalmente inaceptable y vamos a hacerlo responsable”, dijo.

García, que se encuentra en libertad bajo fianza, le dijo a la Policía que abandonó a su perro “Jumbo” mientras huía a Georgia, porque no pudo encontrar a nadie que lo recogiera, según la Fiscalía del Estado.

El canino, ahora bautizado como “Trooper”, fue rescatado horas antes del impacto del huracán Milton y se encuentra a salvo, según informa la Sociedad Protectora de Animales del condado de Leon, en la costa oeste. Se le bautizó con ese nombre para honrar tanto su supervivencia como a quienes lo salvaron al encontrarle atado en una cerca próxima a la autopista interestatal 75.

“‘Trooper’ fue encontrado abandonado en una zona inundada en la Interestatal 75 de Tampa con agua hasta el pecho, mientras muchos residentes estaban evacuando antes del huracán Milton”, indicó FHP en las redes sociales.

Update: The dog rescued by @FHPTampa is safe and receiving care. Troopers brought him to a vet, where he was examined for injuries and received a clean bill of health. pic.twitter.com/cut1jv7cBe

— FLHSMV (@FLHSMV) October 9, 2024