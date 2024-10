IMPACTANTE VIDEO: Dron dentro del huracán Milton capta olas de casi 9 metros

El huracán Milton, que dejó una senda de destrucción a su paso por Florida, cobrándose la vida de al menos 13 personas, se convirtió el jueves en un fenómeno extratropical en aguas del Atlántico, a 320 kilómetros al este-noreste de Cabo Cañaveral, en la costa oeste de EE. UU.

El ciclón, que registró tornados mortales, graves inundaciones y dejó a cerca de 2,9 millones de usuarios permanecen sin luz, causó daños estimados en hasta 60 mil millones de dólares.

A su paso, Milton dejó impresionantes videos, como el captado por el dron de la compañía Saildrone, empresa estadounidense de drones exploradores, que muestra impactantes imágenes del comportamiento del océano durante el huracán.

El video fue compartidas en la cuenta del Laboratorio Oceanográfico y Meteorológico del Atlántico de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Inside Hurricane Milton, @saildrone reported wave height of 28.12 feet and wind gusts as strong as 75.95 mph while 40 nautical miles from the center of the storm. This research represents a collaborative endeavor to better understand the role of the ocean in hurricanes. pic.twitter.com/gmaUopPEWj

— NOAA Atlantic Oceanographic and Meteorological Lab (@NOAA_AOML) October 9, 2024