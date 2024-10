Huracán Milton: Aumenta a 10 la cifra de muertos en Florida

Las muertes provocadas por el azote del huracán Milton en Florida aumentaron al menos a 10, cinco de ellas debido a tornados ocurridos antes de la llegada del ciclón, que amenaza aún con marejadas ciclónicas el sureste de EE. UU.

Hasta el momento, se han confirmado cinco muertes en el condado de St. Lucie, en la costa este de Florida, donde tocaron tierra “tornados de giro rápido” antes de la llegada de Milton. Según las autoridades, la personas fallecieron después de que varios tornados azotaran la zona el miércoles en la tarde y tocaran tierra en la comunidad de personas mayores Spanish Lakes Country Village, ubicada en el norte de Fort Pierce.

El alguacil del condado, Keith Pearson, quien dio la información a la prensa, confirmó que las cuadrillas de búsqueda y rescate están “en proceso de localizar a más víctimas, ya que el paso de estos tornados dejó cientos de casas dañadas o totalmente destruidas en todo el condado”.

Entre tanto, el alguacil del condado de Volusia, Michael J. Chitwood, confirmó la muerte de otras tres personas en esa región del este del estado. Otras dos muertes se presentaron en St. Petersburg, en la costa oeste de Florida, donde tocó tierra Milton la noche del miércoles.

Post-Tropical Cyclone #Milton Advisory 22A: Milton Becomes a Hurricane-Force Extratropical Low. Tropical Storm Conditions and Storm Surge Still Occurring Over Portions of the Southeastern U. S. Coast. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 10, 2024