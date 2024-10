VIDEOS: Huracán Milton golpea Florida con lluvias torrenciales

El huracán Milton golpeó la costa oeste de Florida con lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento, dejando más de 2.6 millones de domicilios sin electricidad y al menos dos fallecidos confirmados.

Las autoridades dijeron que al menos dos personas murieron por un tornado relacionado con el ciclón en una comunidad de jubilados del condado St. Lucie, en la costa oeste de Florida.

Según un boletín del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU., Milton se encuentra a unos 120 kilómetros (75 millas) al suroeste de Orlando, la ciudad de los parques temáticos, y sus vientos se han debilitado a 165 km/h (100 millas por hora), aunque siguen siendo potencialmente dañinos.

Hurricane #Milton Advisory 21A: Center of Milton Pulling Away From the East Coast of Florida. Strong Gusty Winds and Heavy Rainfall Still Occurring Near the Space Coast.

El huracán tocó tierra en Siesta Key, en la costa oeste de Florida, al sur de la ciudad de Tampa, a las 20:30 horas (locales), con vientos de hasta 205 kilómetros por hora (120 millas), es decir con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson (de 5).

At least 125 homes were destroyed in Sarasota County.

Power lines were cut leaving around 2 million people in the Tampa Bay area without electricity. Water supply is also uncertain

