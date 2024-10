El peligroso huracán Milton se intensifica a categoría 5 y se acerca a Florida

El huracán Milton, de categoría 5, sigue en su desplazamiento, con vientos de 260 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas muy fuertes, y se acerca al área de la bahía de Tampa, en Florida, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

El huracán, calificado por el NCH como “enormemente peligroso”, ha obligado a emitir órdenes de evacuación para casi seis millones de personas, según la prensa estadounidense. “Si estás en una zona de evacuación, el momento de salir es ahora”, declaró el sheriff Chad Chronister a la cadena CNN este miércoles por la mañana. Esta misma cadena reportó esta madrugada que las bandas exteriores del huracán se sienten ya en Florida. “Ya vimos algunas inundaciones aquí temprano esta mañana”, dijo por su parte el alguacil del condado de Hillsborough, al que pertenece Tampa, Chad Chronister, también a CNN.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, a las 05:00 horas (locales), Milton seguía siendo un huracán de categoría 5, con vientos de 160 mph (260k ph), y se encontraba a unas 300 millas (480km) al suroeste de Tampa.

El NHC ha alertado de la potencia del huracán Milton a su paso por Florida, donde se ha activado avisos por “marejada ciclónica” y “tormenta tropical”, fenómenos que se pueden producir hasta entre 36 y 48 horas después, respectivamente, según el Centro.

