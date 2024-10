Biden: Milton podría ser el peor huracán en golpear Florida en 100 años

El presidente de EE. UU., Joe Biden, advirtió este martes que el huracán Milton podría ser el “peor” en golpear el estado de Florida en 100 años y pidió a las personas que se encuentran en la trayectoria de la tormenta que evacuen lo antes posible.

“Podría ser el peor huracán que azote Florida en más de un siglo y, Dios mediante, no lo será, pero eso parece ahora mismo”, declaró Biden a la prensa en la Casa Blanca, poco después de haber anunciado que cancela un viaje a Alemania y Angola para quedarse en EE. UU. y supervisar la respuesta al huracán.

Here are the Tuesday 10 am CDT #Hurricane #Milton Key Messages – The latest full advisory is at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/rNlYvXT3XV

Biden afirmó que el impacto de Milton, que se prevé que toque tierra el miércoles por la noche en la zona de la bahía de Tampa, en Florida, podría ser “devastador”.

“Insto a todos los que se encuentren en la trayectoria del huracán Milton, a que escuchen a las autoridades locales y sigan las medidas de seguridad. Si están bajo órdenes de evacuación, deben evacuar ahora mismo. Deberían haber evacuado ya. Es una cuestión de vida o muerte, y no es una exageración”, afirmó Biden.

I urge everyone in Hurricane Milton’s path to listen to local officials and follow all safety instructions.

If you are under evacuation orders you should evacuate now while it is still safe to do so.

It is a matter of life and death.

— President Biden (@POTUS) October 8, 2024