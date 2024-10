Biden reafirma compromiso con seguridad de Israel en aniversario de ataques de Hamás

El presidente de EE. UU., Joe Biden, reafirmó este lunes su compromiso con el pueblo judío y con Israel para defenderse, el día en el que se cumple un año de los ataques de Hamás en territorio israelí que causaron más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y 251 secuestrados.

“Un año después, la vicepresidenta (Kamala) Harris y yo seguimos plenamente comprometidos con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir. Apoyamos el derecho de Israel a defenderse de los ataques de Hizbulá, Hamás, los hutíes e Irán”, apuntó en un comunicado.

Este lunes se cumple un año de los ataques del grupo islamista palestino Hamás, el 7 de octubre de 2023, que dejaron 1 mil 200 fallecidos y 251 secuestrados (casi un centenar aún retenidos) en Israel.

“Hoy se cumple un año de luto por las más de 1 mil 200 personas inocentes de todas las edades, incluidos 46 estadounidenses, masacradas en el sur de Israel por el grupo terrorista Hamás. Un año desde que Hamás cometió horribles actos de violencia sexual”, apuntó Biden. Un año, prosiguió, “desde que más de 250 inocentes fueron tomados como rehenes, incluidos doce estadounidenses” y un año “de una guerra devastadora”.

My statement marking one year since the unspeakable brutality of the October 7th attacks by Hamas in Israel: pic.twitter.com/KremdJODAd

— President Biden (@POTUS) October 7, 2024