Huracán Helene se fortalece a categoría 2 rumbo a Florida

El huracán Helene se fortaleció este jueves a categoría 2, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (100 millas), y se prevé un mayor aumento de su potencia mientras se dirige a Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.

El sistema se encuentra a 550 kilómetros (320 millas) al sur de Tampa, en la costa centro-oeste de Florida, y a 585 kilómetros (366 millas) de Apalachicola, en el extremo noroeste de este estado, según el más reciente boletín del NHC.

Helene, de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, de un total de 5, amenaza con fuertes vientos, marejada ciclónica e inundaciones a una vasta región costera de la península de Florida, a la que se prevé llegará esta noche como un huracán mayor.

El NHC hizo un llamado hoy “a terminar rápidamente los preparativos para proteger la vida y la propiedad”.

NHC’s experimental forecast cone for 🌀#Helene shows the wide expanse of inland areas, beyond the cone itself, that are at risk of hurricane- and tropical-storm-force winds.

What do you think of this new graphic? We want your feedback: https://t.co/zJEm4Msebh

Additional info on… pic.twitter.com/IAjVeRS3zn

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 26, 2024