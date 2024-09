Helene se convierte en huracán frente a la península de Yucatán y en camino a Florida

La tormenta tropical Helene se transformó este miércoles en un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de 5, cerca de la península de Yucatán, en México, mientras mantiene a todo el estado de Florida, en EE. UU., en alerta por su previsible llegada con una categoría mayor la noche del jueves.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU., en las últimas horas Helene se ha fortalecido y ahora presenta vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora (80 millas por hora), y se pronostica que se siga intensificando en el transcurso de hoy.

11AM EDT Sep 25: #Helene becomes a Hurricane. Helene is expected to bring life-threatening storm surge, damaging winds, and flooding rains to a large portion of Florida and the southeast U.S. Make sure to stay up to date with the latest forecast as we move throughout the event at… pic.twitter.com/aiDCNlravO

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 25, 2024