Huracán Milton crece de tamaño y genera tornados en su camino a Florida

El huracán Milton, de categoría 4, creció de tamaño en las últimas horas en su camino hacia la costa oeste de Florida, estado del sureste de EE. UU., en donde ya se han producido los primeros tornados y se espera la llegada de este poderoso ciclón como el primero de su tipo en más de un siglo.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de EE. UU., Milton perdió un poco de intensidad y en la tarde de hoy presentaba vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora. No obstante, ha crecido de tamaño y sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta unos 400 kilómetros desde su centro.

En una actualización emitida a las 15 horas (locales), el centro meteorológico señaló que estos vientos de tormenta tropical ya se empiezan a mover tierra adentro en la costa oeste floridana, donde además momentos antes se han producido tornados en la zona centro y sur del estado.

El sistema se encontraba ubicado a 180 kilómetros al oeste de Fort Myers, en el condado de Lee (costa oeste de Florida), y a 195 kilómetros al suroeste de Tampa, en la misma costa, y se movía hacia el noreste a 26 kilómetros por hora.

Según la trayectoria pronosticada, el centro de Milton se moverá hoy por el este del Golfo de México y tocará tierra en algún punto de la costa centro-oeste de Florida la noche de este miércoles, una amplia zona que se encuentra bajo aviso de huracán, para luego cruzar la península y salir al Atlántico.

4PM EDT #Milton Position Update: Tropical-storm-force winds and heavy rainfall spreading inland across the Florida peninsula. Visit https://t.co/tW4KeGe9uJ for the latest pic.twitter.com/aXRGEW0ZsS

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2024