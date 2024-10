Huracán Milton: Advierten que será “catastrófico y mortal” y piden evacuar

La Agencia de Gestión de Emergencias de EE. UU. (FEMA, por sus siglas en inglés) advirtió este miércoles que el huracán Milton, que esta noche se espera que impacte contra la costa oeste de Florida, será “catastrófico y mortal” y pidió a la población de que utilice estas últimas horas para evacuar la zona y que aquellos que no hayan podido “busquen lugares seguros de manera inmediata”.

11am EDT Wednesday- The Key Messages for #Milton are below. For more information on Milton, see https://t.co/tW4KeGe9uJ, and for your local weather forecast, visit https://t.co/SiZo8oA90V. pic.twitter.com/8aLkZJzCxk

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 9, 2024