VIDEO: Impactantes luces brotan del huracán Milton mientras azota Florida

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) publicó imágenes satelitales que muestran impactantes luces brotando del monstruoso huracán Milton, a su paso por Florida, EE. UU.

Según la cadena CNN, los destellos son relámpagos generados en medio del huracán, que la noche del miércoles impactó la costa oeste de Florida con vientos de hasta 205 kilómetros por hora y con categoría 3.

ELECTRIFYING #HurricanMilton putting on a massive light show tonight as a CAT 3 hurricane crossing over Florida from Siesta Key where landfall was officially made.

An absolute spectacle from space pic.twitter.com/kb1Np4t51a

— DHFM (@dhfm_club) October 10, 2024