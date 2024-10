El Inter Miami jugará el Mundial de Clubes 2025

El Inter Miami de Lionel Messi estará en el Mundial de Clubes 2025. Este anuncio, realizado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirma la presencia del equipo del astro argentino en la próxima edición del prestigioso torneo. Lo que hace de este evento aún más especial es que será la primera vez que el Mundial de Clubes cuente con 32 equipos, y se llevará a cabo en diversas ciudades de Estados Unidos.

Inter Miami se ha ganado su lugar en el torneo como el equipo anfitrión, una decisión que no ha estado exenta de controversias. Aunque la Major League Soccer (MLS) aún está en plena disputa y el campeonato no ha concluido, la franquicia de Florida obtuvo su plaza al conquistar la Supporters’ Shield, el premio otorgado al equipo con la mejor campaña en la temporada regular. Esto ha generado críticas debido a que los playoffs de la MLS, donde se corona al campeón definitivo, aún no se han celebrado.

A pesar de esto, la participación de Inter Miami añade un atractivo incuestionable al torneo. La presencia de Lionel Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, se convierte en un factor crucial no solo para los aficionados, sino también para los intereses comerciales de la FIFA. El organismo está buscando incrementar la venta de derechos televisivos para este Mundial, y la presencia del astro argentino podría ser un motor clave para elevar la expectativa global.

Además de Messi, el Inter Miami ha reunido a otras figuras de renombre en su plantilla, como los exjugadores del FC Barcelona, Sergio Busquets y Jordi Alba, así como el uruguayo Luis Suárez. Esta concentración de talento ha hecho del club una sensación en la MLS, atrayendo atención no solo de los medios estadounidenses, sino de todo el mundo futbolístico.

El Mundial de Clubes 2025 marcará un hito en la historia del fútbol al ser la primera edición que contará con 32 equipos, expandiéndose de manera similar a la Copa Mundial de selecciones. Este nuevo formato hará que el torneo sea más competitivo y atractivo, con la participación de clubes históricos y campeones de ligas de todo el mundo.

A la fecha, ya se han clasificado 31 equipos, entre los cuales destacan gigantes europeos como el Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern Múnich, París Saint-Germain y Juventus, además de potencias sudamericanas como Boca Juniors, River Plate y Flamengo. En representación de la Concacaf, junto a Inter Miami, estarán los clubes mexicanos León, Monterrey y Pachuca, además del Seattle Sounders de la MLS.

El torneo se disputará entre el 15 de junio y el 13 de julio de 2025, en 12 estadios ubicados en distintas ciudades de Estados Unidos. Entre las sedes confirmadas se encuentran el Estadio Hard Rock en Miami, el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, el Rose Bowl en Pasadena y el Lumen Field en Seattle. Estos escenarios emblemáticos se preparan para recibir a los mejores clubes del mundo en un mes lleno de fútbol de alto nivel.

