Soteldo habla sobre su cruce de palabras con Leo Messi

El partido entre Venezuela y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas no solo dejó un resultado en el marcador, sino también un cruce de palabras entre dos de las figuras más destacadas de ambas selecciones: Yeferson Soteldo y Lionel Messi. Este tenso intercambio se produjo en medio de la intensa disputa futbolística y ha generado múltiples reacciones tanto en las redes sociales como en los medios deportivos.

Durante el partido, mientras un jugador venezolano recibía atención médica en el campo, varios jugadores de Argentina se mostraron visiblemente molestos, sugiriendo que el equipo local estaba perdiendo tiempo de manera intencionada. En ese contexto, Messi, capitán de la Albiceleste, se acercó a Soteldo para expresarle su descontento. Sin embargo, lo que parecía ser una conversación normal se tornó en una situación tensa cuando, tras un gesto físico de Messi, Soteldo reaccionó retirando rápidamente la mano del argentino de su rostro, mostrando así su incomodidad.

🗣️💥 Durante el encuentro entre Argentina y Venezuela, Yeferson Soteldo tuvo algunos encontronazos con Lionel Messi. Recordemos que el jugador venezolano tiene tatuado a su ídolo, Cristiano Ronaldo 7️⃣🇵🇹 ¿Qué se habrán dicho? 🤔 pic.twitter.com/YebYSiKbq0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 12, 2024

Soteldo aclaró todo lo sucedido

Este gesto generó un breve momento de tensión entre ambos, y varios jugadores de ambos equipos intervinieron para calmar la situación antes de que escalara. Sin embargo, el intercambio no terminó ahí, ya que el episodio dio pie a reacciones en las redes y una posterior aclaración del venezolano.

Días después del partido, Yeferson Soteldo utilizó un live de Instagram para dar su versión de lo sucedido. Según el mediapunta venezolano, no hubo palabras ofensivas de su parte hacia Messi. “Yo no le dije nada. Lo manoteé para que fuera serio. Él era el que no paraba de hablar“, comentó entre risas, restando importancia al episodio y asegurando que su reacción fue más bien en respuesta al tono de la conversación que mantenía Messi.

Lo que más controversia generó, sin embargo, no fueron sus palabras sobre el incidente, sino lo que ocurrió después en la misma transmisión en vivo. La mujer que acompañaba a Soteldo en el directo lanzó una afirmación que rápidamente encendió la polémica: “A Messi le regalaron el Mundial de Qatar”. Ante este comentario, Soteldo no emitió ninguna corrección ni se pronunció al respecto, lo que fue interpretado por muchos como una complicidad implícita, lo que aumentó las críticas hacia el jugador de la Vinotinto.