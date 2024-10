Trump y Harris continúan sus campañas en los estados clave de la mano de celebridades

Los aspirantes a la Casa Blanca, Donald Trump y Kamala Harris, continuaron este sábado sus respectivas campañas electorales en Estados Unidos de la mano de celebridades para intentar ganarse el voto en algunos de los estados clave más reñidos.

Ayer, Trump dio un mitin en Latrobe, Pensilvania, al que acudió como invitado el exjugador de la NFL Antonio Brown, al mismo tiempo que Harris hablaba a sus votantes en Atlanta, Georgia, junto al músico Usher.

Horas antes, la actual vicepresidenta había dado otro mitin en Detroit (Míchigan) acompañada por la cantante Lizzo.

En el acto del republicano, Brown destacó que Trump ha superado “la adversidad”: “No importa lo que los medios de comunicación le lancen, no importa lo que la gente diga para tratar de derribarlo, él sigue empujando hacia adelante y sigue levantándose”.

That’s why Democrats, Republicans, and Independents are supporting our campaign. We know we need a president who works for all Americans. pic.twitter.com/402ob8eMg7

America is ready for a new and optimistic generation of leadership.

America is ready to chart a new way forward.

Añadió: “Siempre está preparado para luchar”, una frase a la que el público respondió con un sonoro ‘¡Luchar, luchar, luchar’!”.

En el mitin de Harris, la cantante Lizzo cargó contra los recientes comentarios ofensivos de Trump sobre Detroit: “Dicen que si Kamala gana, todo el país será como Detroit. Estamos hablando de la misma Detroit que innovó la industria automovilística y la musical, así que respeta un poco el nombre (de la ciudad)”.

Por la tarde, el cantante Usher expresó su apoyo a Harris en la capital de Georgia, “porque lucha por los derechos y la libertad de todos, sin importar de donde vengas”.

En un momento, alguien del público gritó al artista “te quiero”, a lo que él respondió: “Yo te quiero más, pero quiero a Kamala Harris incluso más. Quiero que ella sea la futura presidenta de Estados Unidos”.

After years of building up foreign countries, we are finally going to build up our Country, defend our borders, and protect our cities. We will not be invaded. We will not be occupied. We will not be conquered. We will be a free and proud nation once again! pic.twitter.com/LqWWxBdhET

Más allá de los los reconocidos invitados a los mítines, Harris reconoció en Detroit que ha cambiado su estrategia y ha aumentado los ataques contra su rival republicano porque él está cada vez más “desquiciado” y necesita que alguien le responda.

Por su parte, Trump incitó a sus votantes a expresar su desacuerdo con la candidata demócrata: “Tienen que decirle a Kamala Harris que ya están cansados, que no aguantan más. Eres una mierda de vicepresidenta”.

While Donald Trump is canceling interviews and ducking debates from “exhaustion,” the American people are exhausted by his same old, tired playbook.

He is unfit to be President of the United States. pic.twitter.com/SxFfuCcGvt

— Kamala Harris (@KamalaHarris) October 20, 2024