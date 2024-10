Ancelotti reconoce que el Madrid no ha desplegado el futbol que desea

Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid, ofreció una conferencia de prensa en la previa del encuentro contra el Borussia Dortmund. En su análisis, el estratega italiano reconoció que, a pesar de los buenos resultados recientes, su equipo aún no ha alcanzado el nivel de juego esperado, principalmente debido a que los jugadores no están en óptimas condiciones físicas.

“Es un problema de condición física, aún no estamos al cien por cien”, declaró Ancelotti, señalando que este aspecto es fundamental para explicar las dificultades del equipo para desplegar su mejor fútbol. “Tenemos que trabajar un poco más como bloque. A veces tenemos la intención de presionar alto, pero todavía no están los automatismos que necesitamos”.

Ancelotti busca compaginar todas las piezas

El técnico destacó que, aunque la presión alta del equipo ha funcionado bien en ciertas situaciones, como cuando el rival sale desde su área con el balón controlado, aún les falta solidez en el medio campo. “Nos falta solidez cuando tenemos el bloque medio. Es ahí cuando el equipo sufre y pierde el control”, agregó.

Ancelotti también explicó que su enfoque actual está en fortalecer el aspecto defensivo del equipo. A pesar de las dificultades en el juego, mostró confianza en sus delanteros y aseguró que el potencial ofensivo del Real Madrid sigue siendo muy alto.

“Estamos trabajando en el aspecto defensivo, porque ofensivamente tenemos muchas soluciones. No me preocupa el ataque, tenemos delanteros que pueden marcar la diferencia en cualquier momento”, subrayó. Aunque los resultados recientes han sido favorables, el técnico admitió que el equipo ha permitido demasiadas oportunidades a los rivales. “Es cierto que no estamos concediendo muchos goles, pero los equipos contrarios están generando ocasiones. Sabemos que cuando somos más compactos y sólidos en defensa, tenemos muchas más opciones de ganar porque tarde o temprano las oportunidades para marcar llegarán”, afirmó con convicción.

En cuanto al calendario ajustado, Ancelotti destacó que el poco tiempo entre partidos se está invirtiendo principalmente en ajustar detalles defensivos y mejorar la cohesión del equipo. “Todo el trabajo que estamos haciendo está enfocado en ser más compactos”, explicó. El técnico busca que el equipo logre una mayor sincronización entre las líneas, lo que les permitiría una transición más fluida hacia el ataque.