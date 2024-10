Gerard Piqué rompe el silencio y habla sobre su ruptura con Shakira

Gerard Piqué rompió su silencio sobre su ruptura con Shakira. El exfutbolista, quien rehízo su vida con Clara Chía, brindó una entrevista a CNN en Español.

Han pasado ya más de dos años desde que Gerard Piqué y Shakira hicieran pública su separación. Tras diez años juntos y dos hijos en común, esa noticia sorprendió a sus millones de fans.

Desde entonces, la colombiana ha sacado sus sentimientos en sus canciones contra el exfutbolista, mientras que este rara vez se ha manifestado al respecto.

Hasta ahora, cuando ha roto su silencio en una entrevista con CNN en Español, donde ha hablado alto y claro sobre el asunto.

Calmado, ha explicado que lo que haga su expareja o lo que se especule en los medios de comunicación se escapa de su control: “Al final, la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto no lo puedo controlar. Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”.

Pese a todo lo vivido y las dificultades de la situación por la separación de sus hijos, quienes viven en Miami con la cantante colombiana, Gerard Piqué confesó que él siente que se encuentra en un buen momento de su vida.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de veinte años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida, los del colegio que los conservo”, agregó.

Para muchos fans de Gerard Piqué las actitudes de Shakira han sido muy malas y esperan que pronto tanta canción “de indirecta” desaparezcan.

