El atleta guatemalteco Luis Grijalva firma con Grand Slam Track

El dos veces olímpico guatemalteco y poseedor del récord nacional, Luis Grijalva, ha dado un paso importante en su carrera al firmar con Grand Slam Track, una liga profesional de atletismo que debutará en 2025. Grijalva competirá en las categorías de 3000 m y 5000 m, uniéndose a un equipo de élite que incluye a Ronald Kwemoi, medallista de plata olímpico en los 5000 m, y Grant Fisher, medallista de bronce en los 5000 m y 10,000 m.

Grijalva ha demostrado ser uno de los corredores más destacados en el escenario internacional. En los Campeonatos Mundiales de 2022 y 2023, alcanzó un notable cuarto lugar en los 5000 m, consolidándose como uno de los mejores del mundo en esta distancia. Además, en mayo de 2023, en la Liga de Diamante de Oslo, logró su mejor marca personal en los 5000 m, con un tiempo de 12:50.58, que lo sitúa entre los corredores más rápidos del planeta.

✍️ 2x Guatemalan Olympian and national record holder Luis Grijalva has signed with @GrandSlamTrack ahead of the professional track league’s inaugural season in 2025.

Grijalva joins Grand Slam Track as the third Racer in the “long distance” category that will contest the 3000m… pic.twitter.com/4d2hc4zo1H

— CITIUS MAG (@CitiusMag) October 22, 2024