Antigua fue más, pero no pasó del empate ante Alajuelense

Antigua G. F. C., que dirige el técnico español Javier López, no pasó del 0-0 ante la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana Concacaf 2024. El partido que se jugó en el estadio municipal Pensativo de la Antigua Guatemala, deja un sabor agridulce a la gran cantidad de aficionados que asistieron a dicho escenario deportivo desde las primeras horas de la tarde.

Tras la igualdad, ahora el “Panza Verde” deberá buscar en Costa Rica su boleto a la gran final de este torneo centroamericano y dar otro golpe de autoridad en tierra tica.

Destaca Santiago Gómez

Antigua G. F. C. fue el amor y señor de la primera parte. Pero los fallos de Santiago Gómez determinaron que el duelo terminara con empate 0-0 en sus primeros 45 minutos.

El “Panza Verde” se mentalizó que frente a ellos había simplemente un equipo con 11 jugadores. No vio nombres, no vio palmares, no vio la historia de su rival, actual campeón de la Copa Centroamericana. Solo vio un equipo que entró con miedo al engramillado del Pensativo y la pasó muy mal.

Por parte de los locales, fue Santiago Gómez el jugador que gozó con las mejores oportunidades de gol. Aunque falló en tres claras ocasiones de gol al 14, 16 y 21. Gómez estaba bien asociado con Cristian Hernández y Oscar Castellanos.

Santiago Gómez era el dolor de cabeza para la Liga Deportiva Alajuelense. Al 30, Alexis Gamboa le pisó el talón a Gómez al borde del área grande, y por supuesto, se pidió penalti para los locales, pero la árbitra mexicana, Katia Itzel García, no convalidó la falta.

Unas jugadas después, Gómez no buscó quién se la debía, sino quién se la pagaba, y una fuerte falta cometida contra Diego Campos ocasionó que García lo amonestara en el partido al 32.

Se tuvo que llegar al minuto 35 para que la Liga tuviese la primera oportunidad de gol. Fue a través de Diego Campos, pero una atajada de Luis Morán impidió el primer gol del partido. Así fue como terminó una primera parte con dominio absoluto de los “Aguacateros”, pero con un marcador igualado a cero goles.

Se firma empate en el Pensativo

Para el segundo tiempo, los papeles cambiaron. La actitud de Alajuelense fue totalmente distinta a la mostrada en la primera parte y comenzó a inclinar la cancha a su favor.

En ese intento, Antigua G. F. C. despertó y al 57, de nuevo, Santiago Gómez tuvo la oportunidad de anotar tras un fallo del portero de la LDA, Leonel Moreira, quien salió mal a descolgar un centro hecho por Oscar Castellanos.

El momento clave del partido se dio al 70. José Espinoza quedó solo frente al portero Leonel Moreira y tras un remate violente, el meta de la Liga con las manos extendidas evitó la caída de su arco. Hasta ese momento, el equipo guatemalteco era merecedor de la victoria de la a hasta la z.

Tres minutos después, el equipo de Javier López se alarmó por una jugada en la cual Cristian Hernández cayó al césped y quedó muy dolido. Es de recordar que dicho jugador se ha incorporado recientemente al club tras una larga recuperación de una lesión. Al final, logró seguir en el partido.

Al final, Antigua debió conformarse con el empate a cero goles en el duelo de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana Concacaf 2024.

El partido de vuelta de esta semifinal se desarrollará el miércoles 30 de octubre a las 20:00 horas en Alajuela, cuando la LDA reciba al Antigua G. F.C. En esta serie, el gol en condición de visitante es un criterio de desempate.

El ganador de esta serie será el finalista de la Copa Centroamericana Concacaf 2024. Y la jugará ante el ganador de la otra eliminatoria, entre Real Estelí y Herediano.