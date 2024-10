Snoop Dogg rechazó US$100 millones para mostrar todo en OnlyFans

Snoop Dogg no solo ha tenido una exitosa carrera musical, sino que ha incursionado en otros negocios como su marca de cannabis hasta sus colaboraciones con famosas empresas de calzado y alimentos.

Recientemente, el rapero sorprendió al confesar que rechazó una oferta de OnlyFans que le habría permitido embolsarse una suma exorbitante: 100 millones de dólares.

En una entrevista en el programa Wake & Bake With Double S Express, conducido por Slink Johnson, confesó con ciertas risas cómo la plataforma le hizo la peculiar oferta.

Según dijo, le pidieron “mostrar un poco más” a cambio de una jugosa cantidad monetaria, pero él dejó en claro que su respuesta fue un rotundo no.

Su decisión estuvo motivada principalmente por el respeto a su esposa, Shante Broadus, con quien lleva más de dos décadas de matrimonio.

“Me contactaron después de que una de esas chicas ganó USD 20 millones ahí”, contó.

“Dijeron: ‘OnlyFans quiere que te unas, Snoop. Podrías ganar unos 100 millones de dólares. Solo tienes que mostrar ´eso´”, recordó, entre risas, la insólita propuesta.

Reputación del rapero

Snoop Dogg fue categórico al explicar las razones por las cuales rechazó semejante oferta, más allá de la tentación del dinero.

“Tengo una esposa, hermano. No hay manera de que me deje hacer algo así, ni por todo el dinero del mundo”, expresó.

El tema volvió a salir a la luz en una reciente aparición en el programa de entrevistas Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Un fan le preguntó directamente si había rechazado realmente una oferta de 100 millones de dólares de OnlyFans para unirse a la plataforma y compartir contenido explícito.

“Sí, rechacé los 100 millones. La única parte que lo lamenta está aquí abajo”, dijo, señalando a su entrepierna, en una respuesta que provocó las risas del conductor y de la audiencia.

A pesar de su disposición a incursionar en casi cualquier tipo de negocio, siempre que encaje con su estilo y valores, esta vez priorizó su vida personal y la opinión de su esposa.