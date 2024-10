¡Adiós a Blade! Marvel Studios brinda mala noticia sobre el personaje

Los numerosos retrasos y problemas de producción de “Blade”, la nueva película del cazador de vampiros más famoso de los cómics protagonizada por Mahershala Ali, al final no ha tenido un desenlace feliz.

Marvel Studios ha anunciado su eliminación del calendario y la ha dejado sin fecha de estreno. Por el momento no se trata de una cancelación.

Medios internacionales informaron la mala noticia para millones de fans del personaje a quien Wesley Snipes interpretó a finales de los 90 y comienzo de los 2000, y cuyo papel retomó en Deadpool y Lobezno.

La película que tenía fecha de estreno en noviembre de 2025 es retirada del calendario y Disney decide centrarse en “Predactor: Badlands” en su lugar.

Con respecto a su reparto, solo ha trascendido el nombre de dos intérpretes clave: Mahershala Ali, que interpreta a Blade/Eric Brooks y Mia Goth, que interpreta a Lilith, la villana.

La producción de Blade ha estado plagada de problemas desde el comienzo. Desde Disney y Marvel han decidido cortar por lo sano y aunque no han cancelado el proyecto, todo señala que quieren iniciarlo desde cero. Muchos han comentado que no desean hacer el reboot si no se considera que el guion es lo suficientemente bueno.

En 2019, Mahershala Ali fichó por Marvel para protagonizar el reboot de “Blade”, pero han pasado cinco años y sigue sin haber un guion. En otras palabras, la película aún está en fase de preproducción. Han pasado tres directores y más de cinco guionistas.

“No puedo creer esta mala noticia esperaba esta cinta”, “Terrible que no se puedan organizar para trabajarla”, “Bueno si pasará algo como el Joker vale esperar”, fueron algunas reacciones de los cibernautas en redes sociales.

