Juzgado cierra proceso penal contra subdirectora de Antinarcóticos

El Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, a cargo de Julio César Vásquez Xol, resolvió este miércoles 23 de octubre cerrar el proceso que se seguía en contra de Feremka Taibeed Godínez Alfaro, subdirectora antinarcótica de la Policía Nacional Civil (PNC), por presuntos vínculos con el desarrollo de allanamientos ilegales.

De acuerdo con señalamientos del Ministerio Público (MP), la funcionaria presuntamente habría participado en ese tipo de prácticas irregulares y también pertenecía a una estructura criminal relacionada con el narcotráfico.

Godínez fue capturada en febrero pasado, señalada de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y allanamiento ilegal. Esto se dio en seguimiento a un caso surgido hace casi cuatro años dentro del cual se le conectaba con ese grupo criminal que desarrollaba también acciones de tumbe de drogas.

Su aprehensión se dio una semana después de haber sido reinstalada como subjefa de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), cargo del cual había sido removida en 2020. El Ministerio de Gobernación aclaró en ese momento que el regreso de esta persona a la entidad se dio en cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Previsión Social de Guatemala.

Unas horas después de haber sido puesta a disposición de la justicia, la subjefa policial recuperó su libertad, pues el juez Vásquez Xol revocó la orden de detención en su contra y, con esa decisión, se reactivaron las medidas sustitutivas de las que gozaba.

En febrero pasado, cuando fue trasladada a la Torre de Tribunales, la subinspectora Feremka Godínez brindó declaraciones a los periodistas y cuestionó por qué no se enfocaban en los logros que hizo para Guatemala siendo la subdirectora general de Antinarcóticos, en lugar de seguir con lo que describió como una persecución en su contra.

“Hice incautaciones históricas para nuestro país, no ven mis logros, yo ya estoy cansada porque si yo tenía una orden de aprehensión o en algún momento violenté algo, ¿por qué no se me hizo saber antes?, ¿por qué tres o cuatro días después de haber tomado el puesto?”, dijo en su momento.