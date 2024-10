VIDEO. Futbolista trata de retirar un cohetillo de la cancha y le explota en la mano

El futbolista belga Fabio Schiafino, jugador del equipo KSCT Menen, resultó gravemente herido después de que un cohetillo explotara en sus manos al final de un partido de futbol. El incidente ocurrió tras la victoria de su equipo sobre el SK Zillebeke en la liga de cuarta división provincial C, durante una celebración que terminó en tragedia. Según reportes locales, el deportista perdió uno de sus dedos y podría enfrentar la amputación de otros dos.

Schiafino, quien había marcado dos goles en el partido y celebraba su cumpleaños, vio interrumpida su alegría cuando, al concluir el enfrentamiento, se desató una pequeña riña entre los aficionados. En medio del caos, uno de los asistentes lanzó un cohetillo hacia el terreno de juego. El futbolista, al percatarse del peligro que representaba el artefacto, decidió intervenir para alejarlo de la multitud, especialmente de los niños que se encontraban en la zona.

En una entrevista con el medio belga HLN, Schiafino relató lo ocurrido: “Pensé que era una bomba de humo. Inmediatamente vi el peligro, tanto para mis compañeros como para los aficionados. Había niños alrededor, no quería que nadie se quemara. En una fracción de segundo, decidí retirar el proyectil”. Sin embargo, cuando el futbolista tomó el explosivo en sus manos, este detonó, causándole lesiones severas.

Schiafino ha tenido que someterse a varias cirugías tras el accidente. En sus declaraciones, describió el difícil proceso que enfrenta: “Llevo casi dos días sin dormir ni comer, me han llevado de un quirófano a otro, creo que ya me han operado 3 o 4 veces. Recibo medicación y anestesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana por vía intravenosa, para que los médicos puedan trabajar en ello en cualquier momento”.

El jugador sigue hospitalizado, con más cirugías pendientes mientras los médicos luchan por salvar los dedos que aún podrían ser amputados.

El responsable de lanzar el petardo fue identificado como un joven de 21 años, quien fue arrestado y luego liberado, aunque enfrenta cargos por agresión y lesiones. Además, las autoridades belgas informaron que se le ha prohibido el acceso a estadios durante los próximos 10 años. Pese a la gravedad de lo ocurrido, Schiafino ha mostrado una actitud sorprendente al respecto: “

Lo conozco un poco, me contactó para preguntar si podía llamarme. Cuando hablé con él por teléfono, le dije que no lo culpo, no pretendía que todo terminara así”.