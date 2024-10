Thibaut Courtois, baja para el Clásico por lesión en el aductor

El Real Madrid ha sufrido un duro golpe de cara al esperado Clásico del próximo sábado contra el FC Barcelona, ya que su guardameta titular, Thibaut Courtois, no podrá estar presente debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda. La dolencia se produjo durante la victoria del equipo blanco por 5-2 frente al Borussia Dortmund el pasado martes, en un encuentro de Liga de Campeones en el que Courtois fue decisivo.

El club merengue emitió un comunicado oficial tras realizarle las pruebas médicas pertinentes al portero belga: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el aductor de la pierna izquierda”. Aunque el comunicado no especifica el tiempo exacto de baja, fuentes del club han indicado a EFE que Courtois estará ausente entre dos y tres semanas, lo que le hará perderse, además del Clásico, los partidos ante el Valencia en LaLiga y el importante duelo contra el Milan en la Liga de Campeones.

Courtois había sido fundamental en la remontada del Real Madrid contra el Borussia Dortmund. A pesar de que el partido comenzó con un 0-2 en contra, el belga evitó que la desventaja fuera mayor con varias paradas clave, manteniendo al equipo con vida hasta que finalmente Lucas Vázquez y Vinícius Jr lideraron la remontada. Con esta actuación, Courtois había completado su duodécimo encuentro de la temporada, consolidándose nuevamente como una de las figuras clave del esquema de Carlo Ancelotti.

Sin embargo, esta es la segunda lesión que Courtois sufre en la presente temporada. En septiembre, ya había experimentado una molestia en la misma zona del aductor, lo que le obligó a perderse encuentros cruciales ante el Lille y el Villarreal, en los que el guardameta suplente, Andriy Lunin, asumió la titularidad. Durante su ausencia en aquella ocasión, el equipo sufrió su única derrota en lo que va de campaña, lo que demuestra la importancia del belga bajo los palos.

Courtois regresó de aquella lesión hace poco, justo tras el parón de selecciones, y su vuelta fue crucial en la victoria del Real Madrid por 1-2 contra el Celta de Vigo, donde volvió a ser el salvador en momentos clave del partido.

Para complicar aún más el panorama del Real Madrid, el equipo ha sufrido otra baja significativa, esta vez en la ofensiva. El brasileño Rodrygo Goes también se retiró lesionado en el partido del martes, tras sentir un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha. La lesión se produjo en la jugada que terminó con el gol de Lucas Vázquez, el cual le daba la ventaja momentánea de 3-2 al equipo merengue.

El alcance exacto de la lesión de Rodrygo aún está por confirmarse, ya que el jueves se le realizará una resonancia magnética. Sin embargo, se ha informado que el delantero tampoco estará disponible para el Clásico, lo que deja a Ancelotti con menos opciones en ataque para enfrentar al FC Barcelona.

