El ministro taiwanés de Exteriores visita Guatemala

El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, visita Guatemala este jueves 24 de octubre, en el marco de una gira que también incluye otros cuatro países del Caribe y tiene por objetivo “estrechar los lazos” de la isla con sus aliados diplomáticos de la región, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado difundido, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó que el jefe de la diplomacia taiwanesa estará Guatemala, Santa Lucía, Belice y San Cristóbal y Nieves, en donde mantendrá “conversaciones bilaterales” con los jefes de Estado y de Gobierno de estos países y comprobará los “progresos” de los proyectos de cooperación de Taiwán en la región.

Asimismo, el canciller partirá rumbo a San Vicente y las Granadinas para asistir a las celebraciones por el 45º aniversario de la independencia del país caribeño, que tendrán lugar el próximo 27 de octubre.

Durante su estancia, Lin se reunirá con la gobernadora general de San Vicente y las Granadinas, Susan Dougan, y con el primer ministro, Raph Gonsalves, para “intercambiar puntos de vista sobre temas de interés mutuo y direcciones de cooperación futuras”, indicó el comunicado de la Cancillería.

¡Hola, #Guatemala!

I’d like to thank Julio OROZCO, Vice Minister of Foreign Affairs of Guatemala, for the warm hospitality.

Honored to be here to celebrate 90 years of #Taiwan-Guatemala diplomatic ties & I hope to further strengthen our bilateral relationship.@MinexGt 🇹🇼🤝🇬🇹 pic.twitter.com/JRjTTHKp9E

— 林佳龍 Lin Chia-lung (@chia_lung) October 24, 2024