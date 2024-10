Selena Gomez muestra su rostro al natural y con acné

Selena Gomez no teme a mostrarse vulnerable en sus redes sociales y esta vez lo hizo dejándose ver al natural.

En total confianza con sus seguidores, la cantante mostró que ella también pasa por malos días con su piel.

La también actriz de 32 años compartió en sus redes sociales un selfie que revela un brote de acné en su rostro al natural.

“Even my skin is over me rn 🥸” (“Incluso mi piel ya se hartó de mí”), escribió sobre la foto en tono de broma.

Tal como vemos, la imagen la capta con una expresión de descontento, mirando de reojo hacia la cámara mientras vestía una camiseta morada y varios aretes pequeños.

Su cabello castaño, estilizado con una raya al medio, estaba peinado en un blowout voluminoso que mantuvo detrás de las orejas.

Esta no es la primera vez que la estrella de Only Murders in the Building se muestra sin filtros.

En el pasado, Selena ha hablado con franqueza sobre lo difícil que es mantener una piel agradable, además de sus desafíos en salud mental.

Durante una entrevista para Vogue con 2020, habló de su lucha con el acné y explicó que intenta no arrancarse nada del rostro, aunque sea difícil.

Decisión de la cantante

Selena Gomez está generando buenas críticas por su trabajo en la película “Emilia Pérez”, y a principios de este año comentó que tenía un nuevo proyecto musical.

Sus planes han cambiado, y ahora informó que no cuenta con nuevas canciones, por lo que está parte de su carrera está en una pausa indefinida.

Cuando fue entrevista por Mark Malkin, para Variety, durante la premiere de la cinta en Los Ángeles, ella habló al respecto:

“Actualmente no tengo nada, pero diré que la música siempre será parte de mí. Así que no creo que esté ocurriendo ningún movimiento en este momento, pero la música siempre estará en mi vida”.