Joven que salió a trabajar en una panadería es hallada muerta dentro de horno industrial

En un impactante y trágico incidente, Gurismran Kaur, una panadera de 19 años, fue encontrada sin vida dentro de un horno industrial en una panadería perteneciente a una importante cadena de supermercados en Nueva Escocia, Canadá. Según el testimonio de sus familiares, la panadera había acudido a su lugar de trabajo como de costumbre, pero horas después sus restos fueron hallados en el horno, que estaba encendido a temperaturas extremadamente altas.

La desgarradora escena fue descubierta por la madre de Gurismran, quien acudió a la panadería luego de preocuparse por la prolongada ausencia de su hija. Tras esperar más de 30 minutos sin noticias, decidió ingresar a la cocina para buscarla y notó un extraño olor proveniente de uno de los hornos industriales. Al abrir el horno, la madre halló los restos de su hija, quien presuntamente habría quedado atrapada en el interior y fallecido debido a las altas temperaturas.

A grieving mother who found the ‘charred remains’ of her daughter inside the walk-in oven of the Walmart they both worked at is ‘shattered and in agony’ over the discovery.

Gursimran Kaur, 19, tragically died on Saturday night inside the Halifax superstore in Nova Scotia, pic.twitter.com/r15o9iiAd2

— MassiVeMaC (@SchengenStory) October 25, 2024