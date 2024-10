VIDEOS: Así se ve el ojo del poderoso huracán Kristy

Imágenes satelitales compartidas por el Instituto Cooperativo de Investigación Atmosférica de la Universidad Estatal de Colorado (CIRA) en sus redes sociales muestran el ojo del poderoso huracán Kristy, que llegó a alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.

Kristy continuaba alejándose de territorio mexicano, por lo que no representaba un peligro para las zonas costeras de ese país. “Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano”, señaló en un reporte la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del Gobierno de México.

Over the last couple of nights, the waning gibbous moon has illuminated Hurricane Kristy and its powerful eye as the storm traverses the open waters of the eastern Pacific Ocean. pic.twitter.com/6KQ1GOlFZO

— CIRA (@CIRA_CSU) October 24, 2024