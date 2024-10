Ancelotti asegura que “no hay que tirar todo a la basura”

En una tarde amarga para el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, Carlo Ancelotti se mostró firme en su intención de seguir adelante tras la dolorosa derrota de 0-4 ante el Barcelona en el clásico. El técnico italiano defendió el trabajo de su equipo hasta el primer gol y recalcó que no deben “tirar todo a la basura” debido a este resultado, confiando en la capacidad de sus jugadores para revertir la situación y aprender de este revés.

Ancelotti inició su análisis destacando que el encuentro había sido equilibrado hasta que el Barcelona abrió el marcador. “Ha sido un partido igualado en el primer tiempo, con empate, y tuvimos oportunidades para adelantarnos. Nos faltó acierto para tomar la ventaja”, explicó el entrenador, quien recordó que su equipo había tenido oportunidades con Vinícius y Mbappé, quien anotó un gol anulado por fuera de juego. Según Ancelotti, el primer tanto desestabilizó la estrategia del equipo, y, a partir de entonces, la presión ejercida por el Real Madrid en la segunda mitad abrió espacios que el Barcelona aprovechó para aumentar la ventaja.

Ancelotti: “No hay que tirarlo todo a la basura. Hay que aprender de esto” #ElClásico pic.twitter.com/Mc7x26MmTi — MARCA (@marca) October 26, 2024

Ancelotti, el gran señalado por la afición

El técnico reconoció que la goleada se produjo como consecuencia de asumir riesgos buscando una remontada, lo que permitió al rival encontrar espacios. “Con el 0-2 han tenido espacios y nosotros arriesgamos al jugar uno contra uno en defensa. Sabíamos que iba a ser peligroso, pero era necesario para intentar cambiar el rumbo del partido”.

A pesar de la goleada, Ancelotti fue claro al afirmar que, si tuviera la oportunidad de repetir el encuentro, no cambiaría su planteamiento inicial. Destacó que la idea de presionar alto, similar a la estrategia que usaron en su victoria reciente ante el Dortmund, fue efectiva en los primeros minutos, y lamentó no haber capitalizado las oportunidades que generaron. “No me arrepiento de la táctica; presionamos arriba y les costó la salida. Vinícius tuvo una clara, y Mbappé también, aunque fue anulada por fuera de juego. La intención era mantener la presión, y lo logramos durante buena parte del partido”, señaló.

El técnico italiano fue enfático en que este resultado no debería empañar el esfuerzo que el equipo ha realizado durante la temporada. Ancelotti pidió calma y subrayó la importancia de aprender de las derrotas, sin desmoronar lo logrado hasta el momento. “No sería serio tirar todo a la basura con un equipo que ha sido competitivo hasta este momento. Hoy hemos tenido un tropiezo, y estoy convencido de que lo podemos hacer mejor”, declaró.

Además, resaltó que una derrota puede ser constructiva si se utiliza para mejorar, y expresó su confianza en que el equipo aún puede cumplir sus objetivos. “La temporada es muy larga, y esta experiencia nos debe servir para fortalecernos. Aprenderemos de esta derrota, como hicimos la temporada pasada, y seguiremos trabajando sin bajar los brazos”.

Ancelotti también abordó la tensión que se vivió al final del encuentro entre ambos banquillos. Aclaró que no hubo enfrentamiento directo con el técnico rival, Hansi Flick, sino con uno de los asistentes del Barcelona, quien celebró de manera que Ancelotti consideró poco respetuosa hacia el banquillo madridista. “Ha habido un intercambio con uno de sus asistentes, no con Flick. Fue una actitud inapropiada, y se lo hice saber a Flick, quien estuvo de acuerdo conmigo”, explicó el entrenador, añadiendo un tono de decepción por el incidente.