Campaña de Trump se desmarca de comentarios racistas sobre Puerto Rico

El equipo del expresidente estadounidense y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, se desmarcó de los comentarios hechos el domingo por un comediante en un mitin de su campaña en el Madison Square Garden, en Nueva York, en el que llamó a Puerto Rico “isla de basura“. “Este chiste no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña“, dijo Danielle Alvarez, asesora principal de la campaña, a ABC News.

El presentador y comediante, Tony Hinchcliffe, fue uno de los participantes en el evento. Junto con empresarios, familiares o artistas, intervino antes del discurso del expresidente y, frente a unos 20 mil simpatizantes dijo: “Literalmente, hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico“.

Trump rally speaker: “There’s literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. I think it’s called Puerto Rico” pic.twitter.com/pbw88p5PhI

El comediante también se burló de los latinos y advirtió que “disfrutan haciendo bebés“, en un evento lleno de mensajes racistas y misóginos por parte de los participantes y del propio expresidente Trump.

BREAKING🚨: Trump’s campaign approved Tony Hinchcliffe’s speech, only stepping in to remove the C-word about Kamala Harris.

MAGA’s hate runs deep—this is who they are, a racist POS. pic.twitter.com/ZfkXKavOou

