Trump arremete contra Harris en Texas

El expresidente de Estados Unidos (2017-2021) y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, viajó este viernes a Texas para arremeter contra su rival demócrata, Kamala Harris, en un intento de contraprogramar a la vicepresidenta, quien tendrá esta noche un mitin electoral en ese estado junto a Beyoncé.

Harris “ha escogido el lugar equivocado”, declaró Trump en un evento electoral en Austin, capital de Texas, un estado eminentemente republicano donde el magnate tiene la victoria asegurada.

El republicano se mofó de su contrincante al asegurar que Harris decidió hacer campaña en Texas porque “está perdiendo por mucho” en los estados bisagra, donde se deciden las elecciones.

Trump criticó además a Harris porque durante su mitin en la ciudad de Houston “se codeará con personalidades ‘woke’ (progresistas)”, en referencia a Beyoncé.

El expresidente aprovechó su presencia en el estado fronterizo para arremeter contra la política migratoria de la actual Administración demócrata y acusó sin fundamento a la vicepresidenta de estar “importando un ejército de inmigrantes pandilleros”.

I was joined this afternoon in Austin, Texas by Alexis Nungaray, whose 12-year-old daughter Jocelyn was murdered by illegal aliens let in under Kamala Harris. We will NEVER FORGET Jocelyn, we’ve all seen her picture, it’s blazed into our minds forever. pic.twitter.com/LeFoWbkGHF

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2024