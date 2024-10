Toni Kroos y otras figuras del futbol brindan apoyo a Vinícius

Toni Kroos, exfutbolista del Real Madrid, aseguró horas antes de conocerse el ganador del Balón de Oro, cuando la delegación del club blanco decidió no acudir a la gala ante la posibilidad de que no ganara el trofeo Vinícius Júnior, que “lo lógico” sería darle el galardón al jugador brasileño.

En un acto de la Icon League, el jugador alemán comentó, primero y entre risas, que “obviamente el ganador será Rodri”. Para después hacer una valoración sobre cómo son unos premios individuales dentro de un deporte colectivo:

“Todo lo que rodea este trofeo es demasiado exagerado y sobrevalorado. Siempre consideré que no es algo importante. Desde lo más profundo de mi corazón, soy de la opinión de que a los galardones individuales no se les ha perdido nada en un deporte como el futbol. Este tipo de cosas se pueden hacer en un deporte como el tenis, cuando es uno solo el que gana. Pero ya que existe, para mí hubiese sido lógico que se lo hubiese llevado Vini”, sentenció.

Marta Vieira, considerada una de las mejores futbolistas de todos los tiempos, se hizo eco de la gran cantidad de versiones que en la previa de la gala del Balón de Oro anunciaron que, contra todos los pronósticos, no sería Vinicius Jr sino Rodri el ganador del máximo galardón que entrega anualmente la revista France Football.

“Yo esperé un año entero para ver a Vini Jr. ser reconocido merecidamente como el mejor jugador de la actualidad. Y ahora me vienen a decir que no le van a dar el Balón de Oro. ¿Qué Balón de Oro es ese”, protestó la seis veces mundialista con la Selección de Brasil, que en París 2024 disputó además sus sextos Juegos Olímpicos.

“POLÍTICA FUTBOLÍSTICA. Mi hermano eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero hermano “, escribió Camavinga.

“¡Eres el mejor y nadie te lo puede quitar! ¡El mejor!”, compartió Éder Militao.

Además de Andriy Lunin con una foto junto a Vinícius y el mensaje “eres el mejor”, también se posicionó su técnico, Carlo Ancelotti, quien fue nombrado mejor entrenador de la pasada temporada pero no acudió a recoger el premio, después de que el Real Madrid cancelase su viaje a París para la gala al conocer que ni Vinícius ni Carvajal recibirían el Balón de Oro, considerándolo “una falta de respeto”, según pudo saber EFE de fuentes del club.

🗣️ Clarence Seedorf: “I think there are problems between Real Madrid and the UEFA, which affected some things in the results. Vinicius Junior is the one who definitely deserves the award. It’s a shame.”

