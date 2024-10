Vinícius no acudirá a la gala del Balón de Oro 2024

En un inesperado giro de eventos, el Real Madrid ha decidido cancelar el viaje de su comitiva a la gala del Balón de Oro en París, incluyendo al jugador brasileño Vinícius Jr., quien se perfilaba como un fuerte candidato al premio. La decisión ha sorprendido tanto a los aficionados como a la prensa, ya que estaba previsto que un avión reservado por el club blanco partiera del aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas hacia las 15:00 horas (horario local), llevando a los jugadores y el personal del Real Madrid para asistir a la prestigiosa ceremonia.

Según fuentes cercanas al equipo, el club había planeado que alrededor de 50 personas, entre jugadores, familiares y personal del club, asistieran a la gala organizada por France Football y la UEFA. No obstante, el retraso y la falta de movimiento en Valdebebas, donde los miembros de la expedición aguardaban desde las 14:00 horas, hicieron sospechar a muchos. Finalmente, se confirmó que el viaje se había cancelado, lo que deja entrever que el club ya tenía información previa de que Vinícius no sería el elegido como mejor futbolista del mundo.

🚨 BREAKING: Vinicius Jr will NOT travel to Paris as Real Madrid know he will NOT win the Ballon d’Or.

No one from Real Madrid will attend the ceremony. No Florentino Pérez, no Vini Jr, no Carlo Ancelotti, no Jude Bellingham. pic.twitter.com/qN9PaYjmR0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 28, 2024