El Inter Miami cae en su visita al Atlanta United

El Inter Miami cayó este sábado ante el Atlanta United en un vibrante encuentro de primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer (MLS). Con un gol agónico del portugués Xande Silva en el minuto 94, el Atlanta United logró remontar el marcador y sellar una sufrida victoria por 2-1 en su casa, el Mercedes Benz Stadium. Este resultado empata la serie y fuerza un tercer partido decisivo el próximo sábado en Fort Lauderdale, donde se definirá el pase a la siguiente ronda.

La intensidad del partido quedó reflejada en el ambiente, ya que el estadio de Atlanta abrió todos sus sectores para recibir el máximo apoyo posible de su afición, algo inusual en un juego de temporada regular. La hinchada local fue un factor clave en la moral del equipo, que salió al campo decidido a revertir la derrota que había sufrido en Miami en el primer encuentro de la serie.

El partido empezó con un ritmo vertiginoso, y ambas escuadras generaron oportunidades para adelantarse en el marcador. El arquero del Inter Miami, Drake Callender, fue protagonista con una destacada parada a un disparo de zurda del ruso Aleksey Miranchuk desde fuera del área, manteniendo el marcador en cero en la primera media hora de juego.

No obstante, un error del veterano portero del Atlanta, Brad Guzan, abrió el camino para que el Inter Miami tomara la delantera. Guzan, al intentar sacar el balón desde su área, fue presionado por Federico Redondo, lo que provocó que fallara el despeje. La pelota cayó en los pies de David Martínez, quien aprovechó la oportunidad para enviar el balón al fondo de las redes y poner al Inter Miami 1-0 arriba.

Tras el gol del Inter Miami, el equipo dirigido por el entrenador de Atlanta mostró una notable capacidad de respuesta y no tardó en recuperar el control del partido. Al minuto 60, Pedro Amador envió un centro impecable al área, y el irlandés Derrick Williams remató de cabeza para empatar el marcador 1-1, lo que desató la euforia de los aficionados.

Con el empate, el partido se tornó aún más emocionante, convirtiéndose en un encuentro de ida y vuelta en el que ambas escuadras buscaron incansablemente el gol de la victoria. Messi, quien brilló en momentos claves del encuentro, estuvo a punto de marcar un gol olímpico al minuto 70, y luego de cabeza en tiempo de descuento, pero el tanto fue anulado correctamente por fuera de juego, frustrando al Inter Miami y a su afición.

Cuando parecía que el partido se definiría en la tanda de penales, Xande Silva apareció para dar el golpe final. El delantero portugués, que había ingresado al campo apenas cinco minutos antes, conectó un potente derechazo que venció al arquero Callender en el minuto 94. Silva celebró el gol quitándose la camiseta, lo que le valió una tarjeta amarilla, pero la emoción del momento fue suficiente para justificar su desbordante celebración. Este tanto selló la victoria del Atlanta United y obligó a extender la serie a un tercer y decisivo partido.

El próximo sábado, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, el Inter Miami y el Atlanta United se enfrentarán en el partido definitivo para decidir quién avanzará a la siguiente ronda de los playoffs. Para el Inter Miami, será fundamental contar con sus principales figuras, incluyendo a Sergio Busquets, quien no participó en el partido debido a molestias físicas, y a Lionel Messi, que sigue siendo el jugador clave para las aspiraciones del equipo.

