Arnold Schwarzenegger aclara por qué rechaza a Trump y apoya a Kamala Harris

“Soy estadounidense antes que republicano”, comentó Arnold Schwarzenegger y anunció que votará por Kamala Harris. Además recalcó que la fractura coyuntural en Estados Unidos sólo se puede solventar mediante el voto demócrata.

El actor y exgobernador republicano de California ha anunciado que votará por la candidata demócrata, Kamala Harris, en las próximas elecciones de Estados Unidos que tendrán lugar mañana martes 5 de noviembre.

En un mensaje compartido en su cuenta de X, el intérprete ha cargado duramente contra Donald Trump, de su mismo partido: un candidato por el que no votó ni en 2016 ni en 2020.

“No me gustan los apoyos. No me da vergüenza compartir mis opiniones, pero odio la política y no me fío de la mayoría de los políticos. También entiendo que la gente quiera oírme porque no soy solo una celebridad, soy un antiguo Gobernador republicano”, comentó.

“Permítanme ser honesto con ustedes: no me gusta ninguno de los partidos en este momento. Mis compañeros republicanos han olvidado la belleza del libre mercado, han aumentado el déficit y rechazado los resultados electorales”, agregó.

“Quisiera desentenderme. Pero no puedo. Rechazar los resultados de una elección es tan antiestadounidense como se puede ser, llamar a Estados Unidos un ‘basurero’. Es tan antipatriótico que me enfurece”, dijo, refiriéndose a Trump, pero sin hacer una mención directa. “Siempre seré estadounidense antes que republicano. Por eso, esta semana, votaré por Kamala Harris y Tim Walz”, aseguró.

“Un candidato que no respetará tu voto a menos que sea para él, un candidato que enviará a sus seguidores a asaltar el Capitolio mientras él te mira con una Coca-Cola, un candidato que no ha demostrado ninguna capacidad de trabajar para aprobar ninguna política aparte de una bajada de impuestos que ayudó a sus donantes y a otros ricos como yo, pero que no ayudó a nadie más, un candidato que piensa que los estadounidenses que no están de acuerdo con él son los mayores enemigos que China, Rusia o Corea del Norte… eso no resolverá nuestros problemas”, agregó.

I don’t really do endorsements. I’m not shy about sharing my views, but I hate politics and don’t trust most politicians.

I also understand that people want to hear from me because I am not just a celebrity, I am a former Republican Governor.

My time as Governor taught me to…

— Arnold (@Schwarzenegger) October 30, 2024