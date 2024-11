Carlo Ancelotti y su mensaje de empatía previo al duelo entre Real Madrid y Milan

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró profundamente afectado y conmovido al hablar sobre la reciente catástrofe natural que ha azotado a la Comunidad Valenciana. La situación causada por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que ha dejado tras de sí devastación y pérdidas, fue el tema principal en la rueda de prensa de Ancelotti, quien aseguró que le resulta difícil enfocarse en el fútbol cuando “hay personas que están sufriendo”.

La rueda de prensa, previa al esperado enfrentamiento en Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Milan, no se centró en tácticas, alineaciones o pronósticos, sino en las emociones de Ancelotti, quien demostró una gran empatía hacia los afectados. “Ha sido una semana difícil debido a la tragedia”, comentó Ancelotti. “Tenemos tristeza. Es la emoción que tenemos. Estamos muy cerca de Valencia y todos los pueblos que han sido afectados. Ojalá esto se pueda resolver pronto”.

El mensaje de Ancelotti sobre todo lo que está ocurriendo con la DANA. 💬 “Ojala esto se pueda resolver pronto”. 💬 “Quiero que vosotros comprendáis que hablar de fútbol es complicado”. pic.twitter.com/Vgbgwa7HGZ — Relevo (@relevo) November 4, 2024

Ancelotti conmovido

Ancelotti admitió que el duelo contra el Milan, un equipo donde él mismo brilló tanto como jugador como entrenador, es particularmente especial. Sin embargo, destacó que en esta ocasión le cuesta celebrar el encuentro en el Santiago Bernabéu. “Para mí es un partido especial mañana y me gustaría hablar mucho de esto, pero por respeto de todos intentaré hablar lo menos posible”, añadió.

La intensidad de los sentimientos en Ancelotti refleja su cercanía a la situación. Desde su perspectiva, los eventos recientes han cambiado las prioridades, y la noción de celebrar un partido de fútbol en este contexto le resulta inapropiada. “Es muy difícil. No tienes en tu cabeza el trabajo todo el tiempo. Esto afecta a todo el mundo porque escuchas, lees y ves lo que ha pasado”, explicó el entrenador. Aun así, aclaró que el equipo se ha preparado profesionalmente para enfrentarse al Milan, aunque con el corazón pesado y una tristeza latente.

La postura de Ancelotti fue firme en cuanto a la decisión de suspender partidos tras la tragedia, una medida que muchos, incluido él, consideraron adecuada. “Todo el mundo del fútbol ha sido bastante claro en este sentido. Nadie quería jugar, me parecía la decisión correcta”, subrayó. Aunque respetuoso de las autoridades del fútbol, mostró cierta frustración al mencionar que, en última instancia, los entrenadores y jugadores no tienen control sobre estas decisiones.

Para Ancelotti, el fútbol, visto como una celebración, debe adaptarse a los tiempos y reconocer la sensibilidad de momentos difíciles. “El fútbol es una fiesta. Tú puedes celebrar y hacer fiesta cuando estás bien. Cuando tu familia está bien. Pero cuando la gente no está bien no hay que hacer fiesta”, expresó con solemnidad. Recordó que, aunque el fútbol puede ser una pasión mundial, en circunstancias de tragedia es más prudente dar un paso atrás y ser empáticos con el sufrimiento de otros.

Carlo Ancelotti aprovechó para exponer las limitaciones que enfrentan los entrenadores a la hora de influir en decisiones de esta magnitud. Reconoció que, aunque su opinión y la de otros técnicos puede inclinarse hacia suspender encuentros, el poder real de decisión reside en las autoridades del fútbol. “El poder que tenemos nosotros es igual a cero”, enfatizó Ancelotti. Añadió que, aunque muchos equipos han jugado “sin ganas de jugar”, en estos casos los entrenadores no tienen voz ni voto.

Cuando los periodistas intentaron dirigir el tema hacia la política y las responsabilidades gubernamentales, Ancelotti evitó entrar en controversias. Prefirió no emitir juicios sobre la actuación política y, en cambio, centró su discurso en la empatía y la comprensión hacia las personas afectadas. “El pueblo valenciano está frustrado, es obvio. No estoy para opinar o evaluar lo que ha hecho la política en esta semana. No tengo recursos para hacer esto, solo tengo la tristeza de ver personas afectadas de esta manera”, declaró.