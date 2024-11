Únete a la tribu con la nueva fragancia masculina TRIBE COOL de Benetton

Porque cuando estás rodeado de la gente correcta, no tienes miedo de probar cosas nuevas y de ser tú mismo al 100%. Porque con el apoyo de tu TRIBE, no hay límites para lo que puedes hacer. TRIBE es una comunidad que celebra la igualdad, la autenticidad y la libertad. Una comunidad que defiende los mismos valores. ¡Y ahora lo hace más cool que nunca!

United Colors of Benetton presentó oficialmente el nuevo integrante de la tribu, de la familia olfativa de la marca: TRIBE COOL. El nuevo Eau de Toilette de una generación unida, la versión más fresca y enégica. Se trata de un nuevo capítulo, más atrevido y más dinámico. Las fragancias WE ARE TRIBE de Benetton pretenden unir a todas aquellas personas que se apoyan mutuamente, que se animan entre ellas para probar cosas nuevas y para mostrarse tal y como realmente son. Aquellas personas que forman parte de tu TRIBE.

TRIBE COOL es una nueva fragancia fresca, vibrante y enérgica que te invita a salir de tu zona de confort de la manera más cool. El frasco está diseñado como un hoodie, que sigue siendo el emblema de toda una generación, con una dosis adicional de frescura gracias a la tonalidad azul turquesa acompañada del toque naranja del logotipo Benetton.

Además, esta fragancia busca iniciar una revolución más sostenible, ya que es una fragancia masculina comprometida y respetuosa con el medio ambiente que pone la sostenibilidad entre sus principales objetivos a través de pequeños gestos que, sumados, marcan la diferencia. ¿Cómo? Con fórmulas veganas, más del 95% de ingredientes de origen natural, cartón de origen responsable (FSC) y 20% de vidrio reciclado.

Sus notas

TRIBE COOL es la versión más fresca y enérgica de TRIBE. Su frescura se ve realzada por un toque brillante de limón, mientras que un poderoso corazón aromático de salvia aumenta su carácter.

Notas de salida: Limón, Aldehído y Acuático

Notas de corazón: Jengibre y Salvia

Notas de fondo: Vetiver y Tonka

Ya en Guatemala

