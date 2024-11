Christina Aguilera cautiva con su físico y presentación en evento de Kamala Harris

Christina Aguilera demostró su talento vocal y se presentó en la recta final de las elecciones de Estados Unidos. La famosa demostró su apoyo para Kamala Harris.

La superestrella ganadora del Grammy interpretó varias canciones en un mitin de campaña de Harris-Walz en la víspera de las elecciones el lunes por la noche en el MGM Grand Backyard Area de Las Vegas.

Aguilera llevaba botas hasta los muslos mientras cantaba éxitos como Lovely, Really feel This Second y Fighter. Mientras interpretaba la última canción, añadió letras como “No olvidaremos” y “Nunca miraremos atrás”.

“Esta noche estoy aquí en honor de las personas que han luchado para darnos el privilegio de ser escuchados. ¡Levantemos la voz y votemos por la libertad!”, dijo la intérprete antes de cantar Fighter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kamala HQ (@kamalahq)

Kamala realizó mítines en todo el país el lunes con apariciones de otros artistas musicales como Girl Gaga, Katy Perry, Ricky Martíny, entre otros.

Cambio físico

Una vez más, Christina Aguilera deleitó a sus millones de fans con su nueva figura. “Siempre ha lucido hermosa”, “Es increíble como logró perder peso”, “Una reina total con talento y belleza”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Christina Aguilera (@xtina)

Mira también: