Juzgado mantiene embargo de cuentas de Baldetti

La ex vicepresidenta de la república, Roxana Baldetti, se presentó ante el Juzgado de Extinción de Dominio, donde este martes 5 de noviembre se resolvería si le serían devueltas dos cuentas bancarias y un fondo de retiro que fueron inmovilizados desde 2015 en el marco de las investigaciones en su contra.

A puerta cerrada y sin acceso a los medios de comunicación, por la reserva del caso, la audiencia de resolución se inició en horas de la mañana. La exfuncionaria se negó a brindar declaraciones a los periodistas antes de ingresar y al salir de la diligencia.

El argumento de la defensa se basa en que, tras más de nueve años de estar embargadas, el Ministerio Público (MP) no ha pedido ninguna acción con respecto a las referidas cuentas, en las que hay aproximadamente Q300 mil.

Por su parte,el ente investigador solicitó a la referida judicatura que se le otorgue un año más de plazo para desarrollar la investigación.

Las peticiones de ambas partes fueron conocidas y resueltas en la diligencia de este día por el juez Delmar González, quien determinó que la fiscalía podrá tener seis meses más para realizar las pesquisas que correspondan. En consecuencia, las cuentas bancarias y el fondo de retiro de la ex vicepresidenta continuarán embargados.

#AHORA Ex vicepresidenta Roxana Baldetti, a salir de audiencia en el Juzgado de Extinción de Dominio: “Hay días que hablo y días que no hablo. No tengo ganas de hablar”. Vía @noel_solis pic.twitter.com/fI5U8lxwA3

— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 5, 2024