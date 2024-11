¿A cuánto asciende la fortuna de Kamala Harris?

Más allá de su carrera en el servicio público, Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata demócrata, ha logrado construir una considerable base financiera junto a su esposo, el abogado Douglas Emhoff. Según Forbes, la pareja posee un patrimonio neto de aproximadamente US $8 millones, resultado de décadas de ingresos, inversiones y regalías literarias.

La carrera pública de Harris comenzó en 2004 como fiscal de distrito en San Francisco, un puesto con un salario de alrededor de US $200 mil anuales. En 2011, asumió el rol de procuradora general de California con un ingreso de $159 mil al año, y en 2016 fue electa senadora de los Estados Unidos, con un salario de US $174 mil.

Desde 2020, como vicepresidenta, gana US $235 mil 100 anuales. Pero más allá del servicio público, Harris ha generado ingresos significativos con sus libros: “Smart on Crime”, el infantil “Superheroes Are Everywhere” y sus memorias “The Truths We Hold” le han reportado más de US $500 mil en regalías.

#KamalaHarris heads into #Election Day with polling averages showing a near-tie with Donald #Trump in the “blue wall” states of Michigan, Pennsylvania and Wisconsin—considered her clearest path to the 270 electoral votes she needs to win the election.#Forbes For more details:… pic.twitter.com/HpEmtsfap4 — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) November 5, 2024

Propiedades de Kamala Harris

La pareja también posee una propiedad en Los Ángeles valorada en más de US $4 millones, y activos líquidos que alcanzan aproximadamente US $850 mil. Según su declaración de 2023 presentada ante la Oficina de Ética Gubernamental, sus inversiones incluyen fondos indexados de gestión pasiva en planes de compensación diferida y fondos de pensiones. Esta cartera, que se estima entre US $2.9 y 6.6 millones, se enfoca en la estabilidad y evita conflictos de interés.

Me parece bueno compartirles estas fotos de la candidata Kamala Harris y su esposo Douglas Emhoff. Su compañía en ciertos momentos de la campaña captados por Jacqueline Martín de AP reflejan de manera natural la relación entre ambos. Douglas quien cumple con el papel de esposo… pic.twitter.com/lUZ1QgoIXY — lauragarza (@lauragarza) November 5, 2024

La estrategia financiera de Harris y Emhoff se caracteriza por un enfoque conservador y de bajo riesgo, buscando estabilidad a largo plazo. La combinación de ingresos en el sector público y una planificación financiera prudente han permitido a Harris consolidar un patrimonio significativo mientras continúa su carrera política en altos cargos de responsabilidad.