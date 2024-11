Luis Enrique revela que estuvo “muy cerca” de dirigir al Atlético de Madrid

En una reciente rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones entre el París Saint-Germain y el Atlético de Madrid, el entrenador español Luis Enrique hizo una revelación sorprendente: había recibido una oferta para dirigir al Atlético de Madrid, propuesta que rechazó por haber comprometido su palabra con otro club.

Luis Enrique admitió que, aunque la oferta del Atlético fue tentadora, ya tenía un acuerdo verbal con otro club y no quería romperlo. “Sí, fue cierto que tuve una oferta del Atlético de Madrid, pero ya tenía tomada una decisión. Había dado mi palabra a otro club y no iba a romperla”, explicó.

💣 LUIS ENRIQUE confirma que PUDO SER ENTRENADOR del ATLÉTICO DE MADRID: 🤣 “Qué suerte tuvo el Atlético con Simeone porque yo no habría estado ni la mitad de años”. pic.twitter.com/Rk9yMGyVof — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 5, 2024

Luis Enrique piensa que Simeone es el DT idóneo para el Atlético?

Además de revelar la existencia de esta oferta, Luis Enrique comentó que, de haberse convertido en entrenador del Atlético, no habría logrado mantener el cargo tanto tiempo como lo ha hecho Diego Simeone. “El Atleti tuvo suerte de encontrar a Simeone, yo no habría durado ni la mitad de año, no tengo esa energía”, señaló.

Luis Enrique mostró gran respeto hacia el técnico argentino, elogiando su capacidad para sostener un proyecto exitoso en un club grande como el Atlético de Madrid, una hazaña que el español calificó como “top”. “Admiro mucho cuando un entrenador aguanta tantos años en un club grande, con la dificultad que eso acarrea de encontrar la energía, de convencer a los jugadores”, afirmó.

El encuentro en el Parque de los Príncipes será una ocasión más en la que ambos técnicos, que ya se han enfrentado catorce veces en el pasado, se verán las caras. Luis Enrique cuenta con un balance favorable frente a Simeone, con nueve victorias, dos empates y tres derrotas. Aun así, el entrenador del PSG no subestima al Atlético, señalando que se trata de un equipo competitivo y “acostumbrado a jugar partidos de alto nivel”.