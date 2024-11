Las primeras reacciones de los famosos tras victoria de Donald Trump

Donald Trump, el candidado republicano, será el primer expresidente en volver a la Casa Blanca en más de 130 años. Por el momento Kamala Harris no ha admitido su derrota y aplazó su discurso.

Tras las noticias, algunas figuras del mundo del espectáculo ya han empezado a compartir sus reacciones ante otra presidencia de Trump.

Elon Musk, el multimillonario de la tecnología, tuiteó una foto de él con un fregadero de cocina en la Oficina Oval. “Que se asimile”, escribió.

Cardi B, quien apoyaba a Kamala Harris, se mostró desolada por los resultados. A través de un Instagram Live uno de sus seguidores le pidió que asistiera a la toma de posesión de Donald Trump. “Juro por Dios que te voy a j…er, aléjate de mí. Estoy harta de vosotros, quemad vuestras p… gorras, hijos de p…a”, exclamó. “Estoy muy triste. Juro por Dios que estoy muy triste”, agregó.

El director de La Gran Apuesta, Adam McKay, escribió: “¿Quién habría imaginado que mentir sobre la salud cognitiva de Biden durante dos años, negarse a celebrar una convención abierta para un nuevo candidato, no mencionar nunca la sanidad pública y abrazar el fracking, a los Cheneys y la matanza de niños en Gaza durante un año no sería una estrategia ganadora”.

Bette Midler compartió una cita del fallecido periodista y escritor estadounidense H. L. Mencken: “Algún día grande y glorioso, el pueblo llano de la tierra alcanzará por fin el deseo de su corazón, y la Casa Blanca estará adornada por un imbécil redomado”.

“When a candidate for public office faces the voters he does not face men of sense; he faces a mob of men whose chief distinguishing mark is the fact that they are quite incapable of weighing ideas, or even of comprehending any save the most elemental — men whose whole thinking…

