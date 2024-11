Donald Trump derrota a Kamala Harris y gana las elecciones en EE. UU.

El candidato republicano, Donald Trump, se proclamó este miércoles ganador de las elecciones en EE. UU. y volverá a la Casa Blanca, tras una reñida campaña electoral, para convertirse en el presidente número 47 del país.

Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del Gobierno, Kamala Harris.

Según el sistema de sufragio de EE.UU., el presidente es proclamado por el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población. El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios con la excepción de Nebraska y Maine y el aspirante que llega a 270 gana las elecciones.

Antes de conocerse los resultados, Trump ya se había atribuido la victoria frente a Harris durante un mitin ante sus seguidores en Palm Beach, Florida, tras comprobar sus buenos resultados parciales y ganar el voto popular.

Será la primera vez en más de un siglo que un antiguo presidente vuelve a serlo (ya gobernó entre 2017 y 2021) después de perder unas elecciones (las de 2020), y también la primera ocasión en que un criminal convicto llega a la Presidencia del país.

Acompañado de su familia y directivos de su campaña, el expresidente Trump aseguró desde Palm Beach que gobernará para todos y que “juntos” harán un EE. UU. mejor. “El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré”, dijo durante un discurso de menos de media hora en el centro de convenciones de Palm Beach, en la costa este de Florida.

El expresidente republicano agradeció a cada uno de los miembros de su familia y a los estadounidenses en un pronunciamiento que tuvo un tono conciliador y en el que invitó a dejar “atrás las divisiones de los últimos años”.

Trump celebró sus buenos resultados en estados clave como Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania y Wisconsin, y se preció de haber recobrado la mayoría en el Senado para los republicanos, mientras el control de la Cámara de Representantes sigue en el aire.

Antes de finalizar el recuento y tras conocerse algunos datos importantes sobre la tendencia de voto en todo el país, Harris decidió cancelar el discurso que estaba previsto que ofreciera al final de la jornada electoral y lo pospuso hasta este miércoles, según su campaña.

HI REPUBLICANS! IF YOU’RE IN LINE—STAY IN LINE… pic.twitter.com/5vEA2kXZXU

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2024