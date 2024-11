Guardiola se mantiene firme en su compromiso con el Manchester City

En medio de un momento complicado para el Manchester City, Pep Guardiola, técnico del equipo, se ha mostrado determinado a enfrentar el desafío y a mantener su compromiso. Las recientes derrotas, incluida una dolorosa caída por 4-1 frente al Sporting de Portugal, han puesto a prueba tanto a los jugadores como al entrenador, quien no experimentaba una seguidilla de tres derrotas consecutivas desde 2016.

El City había empezado con buen pie en el partido contra el Sporting, logrando una ventaja al final del primer tiempo. Sin embargo, el equipo se desmoronó en la segunda mitad, permitiendo que el rival anotara cuatro goles. Guardiola, consciente de la fragilidad defensiva mostrada y la falta de estabilidad emocional de su equipo, no restó mérito a la actuación de los portugueses y reconoció la superioridad de sus rivales en el marcador final.

El City de Guardiola no atraviesa su mejor momento

“No se puede decir mucho cuando pierdes 4-1. Enhorabuena al Sporting por el partido. Hicimos una fantástica primera parte, pero ahora nos cuesta marcar. Creamos mucho y concedemos sin que los rivales hagan demasiado,” declaró Guardiola en una entrevista con TNT Sport. Para el técnico, el principal problema no es la falta de ocasiones, sino la incapacidad para convertirlas y la facilidad con la que el City concede goles en momentos clave.

Guardiola también señaló las dificultades que implica mantener la misma línea defensiva a lo largo de una temporada exigente. Con el calendario abarrotado de partidos en múltiples competiciones, el técnico español ha debido recurrir a una rotación frecuente de sus jugadores, lo que ha afectado la consistencia del equipo. “Cuando se juegan tantos partidos no se puede alinear siempre a la misma defensa,” explicó.

Aunque el equipo enfrenta un momento complicado, Guardiola dejó claro su deseo de continuar luchando y de no rendirse. “Ahora es un momento difícil en cuanto a resultados, pero quiero seguir aquí. Quiero luchar y no rendirme. Me gusta este reto como entrenador,” afirmó.