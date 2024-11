Manchester City sufre su cuarta derrota al hilo

En un partido lleno de emociones en el American Express Stadium, el Brighton logró una remontada inesperada que resultó en una dolorosa derrota para el Manchester City. Los dirigidos por Pep Guardiola, quienes comenzaron dominando el encuentro y se adelantaron con un gol de Erling Haaland, terminaron sucumbiendo ante el empuje y la intensidad del Brighton, que selló la victoria con goles de Joao Pedro y Matt O’Riley. Con este resultado, el Manchester City encadena cuatro derrotas consecutivas, una situación inédita en la carrera de Guardiola.

El Manchester City salió decidido a cortar la mala racha. Desde el inicio, los ‘citizens’ ejercieron una presión constante sobre el Brighton, manejando el balón y controlando el ritmo del partido. La primera gran ocasión llegó cuando Savinho, en un mano a mano, se topó con el portero Verbruggen, quien estuvo impecable en la primera mitad y fue una de las figuras destacadas de los locales. El City, fiel a su estilo de posesión y juego ofensivo, generaba constantemente oportunidades de peligro.

A los 22 minutos, el gol del Manchester City finalmente llegó. Kovacic, con su habilidad para romper líneas, filtró un pase que dejó a Haaland frente a Verbruggen. El delantero noruego no desaprovechó y anotó el primer gol del partido, demostrando nuevamente su olfato goleador. Con este tanto, Haaland se convirtió en el jugador más rápido en llegar a 75 goles en la historia de la Premier League, con apenas 77 partidos disputados. Además, sumó su duodécimo gol en once partidos de la presente temporada.

Después de abrir el marcador, el City mantuvo la presión y casi consigue el segundo tanto cuando Haaland estrelló un potente remate en el travesaño. Brighton también tuvo sus oportunidades, especialmente cuando Danny Welbeck falló un mano a mano ante Ederson. Ambos equipos mostraban intensidad y opciones de gol, pero el marcador se mantuvo 1-0 a favor del City al término del primer tiempo.

Para la segunda parte, el Brighton salió con una renovada energía. La presión alta del conjunto dirigido por Roberto De Zerbi comenzaba a desgastar a la defensa del City, que enfrentaba dificultades para contener los ataques locales. La situación se tornó más complicada cuando Hinshelwood, tras un centro de Pervis Estupiñán, tuvo una gran oportunidad de empatar, pero Ederson realizó una atajada milagrosa para mantener la ventaja.

Savinho continuaba siendo una amenaza constante por el lado del Manchester City, pero la defensa del Brighton, liderada por el portero Verbruggen, resistía los embates del equipo visitante. Las oportunidades más claras de la segunda mitad fueron para el Brighton, que se mostraba cada vez más seguro y decidido a buscar el empate. Fue Joao Pedro quien, tras haber fallado un mano a mano, finalmente consiguió igualar el marcador al minuto 79 al aprovechar un balón suelto en el área para batir a Ederson.

El empate impulsó al Brighton, que veía la posibilidad de lograr una histórica remontada. A solo cuatro minutos del empate, Joao Pedro volvió a ser protagonista, esta vez asistiendo a Matt O’Riley. El danés, en el minuto 83, se mantuvo frío frente al arco y no perdonó, desatando la euforia en el American Express Stadium. Con este gol, el Brighton consumaba la remontada y se ponía 2-1, dejando al Manchester City sin tiempo para reaccionar.

Con esta derrota, el Manchester City de Pep Guardiola registra su cuarta caída consecutiva en todas las competencias, una situación sin precedentes para el entrenador catalán. El equipo, que al principio de la temporada parecía imparable, ahora enfrenta una crisis de resultados que ha generado dudas sobre su rendimiento y sus posibilidades en la lucha por el título. Aunque el City sigue siendo uno de los favoritos de la Premier, esta racha de derrotas podría afectar la moral del equipo y su posición en la tabla.

What a win for @OfficialBHAFC 🔥

They hand Man City their second consecutive defeat in the Premier League!#BHAMCI pic.twitter.com/oXsJJqVS71

— Premier League (@premierleague) November 9, 2024