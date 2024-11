Manchester United vuelve a ver la luz sin Erik Ten Hag

Desde la salida de Erik Ten Hag, la atmósfera en el Manchester United ha dado un giro positivo, devolviendo la alegría y el optimismo tanto a jugadores como a aficionados. El equipo logró una convincente victoria 3-0 sobre el Leicester en Old Trafford, en un partido donde Bruno Fernandes fue la estrella, anotando dos goles, la otra anotación fue obra de Alejandro Garnacho.

El despido de Ten Hag fue anunciado el 28 de octubre, y desde entonces, los ‘Red Devils’ han experimentado un renacer futbolístico. Con tres victorias y un empate en los cuatro partidos disputados desde ese día, el equipo ha vuelto a encontrar la estabilidad y el buen juego que tanto añoraban sus seguidores. Esta racha positiva ha sido fundamental para restaurar el entusiasmo y la unidad en el plantel, mostrando una notable mejora en su rendimiento.

