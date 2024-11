El Real Madrid descarta el regreso de Sergio Ramos

La temporada 2024-2025 ha comenzado con serias complicaciones para el Real Madrid. Las lesiones han golpeado duramente a la defensa blanca, especialmente con la pérdida de Éder Militao y Dani Carvajal, lo que ha puesto al club en una situación límite. Sin embargo, pese a la necesidad de reforzar la plantilla, la dirección del Real Madrid ha descartado fichar jugadores libres como Sergio Ramos y mantiene su postura de esperar hasta enero para explorar el mercado.

La baja de Militao, quien ha sufrido una segunda rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha, ha dejado un vacío importante en el equipo. Esta lesión, que también afecta los meniscos, deja al técnico Carlo Ancelotti con una defensa mermada en la que, hasta ahora, sólo puede contar con Antonio Rüdiger como central sano. La ausencia de Carvajal, quien también estará fuera toda la temporada, agrava la situación en los laterales, donde el equipo se encuentra sin opciones naturales para cubrir el carril derecho.

¿Qué hará el Real Madrid?

El riesgo que asumió el club al no cubrir la salida de Nacho Fernández en verano ha comenzado a pasar factura. La decisión de confiar en el regreso de Jesús Vallejo, tras una temporada sin minutos, no ha dado los resultados esperados, ya que Ancelotti no cuenta con él debido a su falta de confianza y rendimiento. Además, la llegada frustrada de Leny Yoro, quien prefirió la oferta del Manchester United, dejó al Real Madrid sin una opción joven para reforzar la defensa.

Con la lesión de Militao y las ausencias de Carvajal y Lucas Vázquez, Ancelotti se ha visto obligado a experimentar con jugadores fuera de sus posiciones habituales. Fede Valverde ha sido probado como carrilero derecho, mientras que Ferland Mendy, lateral izquierdo, podría ocupar la posición de central en casos puntuales. Además, el técnico italiano ha recurrido a la cantera y promovió al joven Raúl Asencio para cubrir emergencias en la defensa.

Aunque David Alaba, otro defensor clave, ha comenzado a entrenar con balón, se espera que esté fuera hasta diciembre debido a una recuperación prolongada de una lesión de ligamentos cruzados. Su regreso plantea dudas, ya que necesitará tiempo para recuperar su nivel competitivo, lo que limita aún más las opciones defensivas para el técnico.

Pese a las dificultades, el Real Madrid ha sido claro en su postura de no acudir al mercado de fichajes libres. La opción de incorporar a un jugador sin contrato, como el veterano Sergio Ramos, fue considerada pero finalmente descartada por los dirigentes del club, quienes argumentan que este tipo de refuerzos no suelen cumplir con los estándares de calidad y exigencia del equipo. La búsqueda de alternativas en el mercado invernal se vislumbra como una posibilidad más viable y ajustada a los criterios del club.

Entre los posibles refuerzos en enero, destacan nombres como Aymeric Laporte, actualmente en Arabia Saudí, quien podría buscar regresar al fútbol europeo, y Trent Alexander-Arnold, lateral del Liverpool, cuyo contrato expira al final de la temporada. Ambos jugadores cuentan con la experiencia y nivel que busca el Real Madrid, aunque sus fichas y el interés de otros clubes podrían dificultar su llegada.

Carlo Ancelotti, consciente de las limitaciones actuales, se ha mostrado realista respecto a las opciones de su equipo. “Ahora no hay nada que hacer hasta el parón de Navidad; tenemos partidos con los jugadores que tenemos”, comentó el técnico, reconociendo las dificultades de la situación. En este contexto, la capacidad del italiano para adaptarse y encontrar soluciones tácticas será fundamental para mantener al Real Madrid competitivo hasta que lleguen posibles refuerzos en enero.