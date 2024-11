El Real Madrid inaugura su primer parque temático, en Dubai

El Real Madrid ha dado un paso histórico en el mundo del fútbol al inaugurar su primer parque temático en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Este innovador proyecto, denominado ‘Real Madrid World’, se convierte en el primer parque temático dedicado a un club de fútbol en el mundo y es una iniciativa que busca consolidar el legado y la identidad del club español a través de experiencias inmersivas únicas. La inauguración contó con la presencia de dos grandes leyendas del club: Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, y Roberto Carlos, exjugador y actual embajador del equipo.

Ubicado en una extensión de seis hectáreas, el ‘Real Madrid World’ ofrece a sus visitantes un sinfín de atracciones diseñadas para revivir los momentos más emblemáticos de la historia del club y para crear un vínculo emocional con los aficionados de todas las edades. Este parque temático no solo es seis veces más grande que el estadio Santiago Bernabéu, sino que también alberga cuarenta experiencias interactivas en las que los visitantes pueden sumergirse en la esencia del Real Madrid.

Emilio Butragueño destacó el impacto emocional del proyecto al afirmar: “Estamos plenamente convencidos de que quienes visiten este parque temático sentirán de inmediato la emoción y la ilusión que transmiten nuestro escudo y nuestra camiseta”. La experiencia está diseñada para que cada visitante viva un recorrido único, rodeado de símbolos, historias y recuerdos del club que ha dejado una huella imborrable en el fútbol mundial.

Entre las atracciones más destacadas del parque se encuentran la ‘Stars Flyer’, las sillas voladoras más altas del mundo, con una altura de 140 metros, y la ‘Hala Madrid Coaster’, la primera montaña rusa de madera en Oriente Medio. Estas atracciones reflejan la combinación de emoción y aventura que el Real Madrid busca transmitir a sus aficionados, creando un ambiente único que fusiona la pasión por el fútbol con la adrenalina de las experiencias de un parque temático de última generación.

Además de las atracciones de alta adrenalina, el parque también ofrece a los visitantes experiencias inmersivas que permiten revivir algunos de los momentos más memorables en la historia del club. Desde celebraciones de títulos hasta goles históricos, los aficionados podrán sentirse como protagonistas al ser parte de estos momentos inolvidables.

Como parte de la inauguración, Emilio Butragueño y Roberto Carlos participaron en un clínica de fútbol con más de cien niños de la Fundación Real Madrid, quienes tuvieron la oportunidad de aprender de estas dos leyendas del club en un campo de fútbol ubicado dentro del parque. Este tipo de actividades reflejan el compromiso del Real Madrid con la formación y el desarrollo de jóvenes talentos en todo el mundo, así como su dedicación a promover los valores del deporte.

Roberto Carlos, uno de los jugadores más queridos en la historia reciente del club, expresó su entusiasmo al compartir con los niños y al contribuir al sueño de los aficionados madridistas que visitan el parque. Este encuentro es solo una de las múltiples actividades de la Fundación Real Madrid, una institución que sigue expandiendo el legado del club a nivel global.

El ‘Real Madrid World’ representa una extensión física del espíritu del Real Madrid, un club que, como señaló Butragueño, “pertenece al corazón de la gente”. Esta iniciativa es una muestra de cómo el Real Madrid sigue encontrando formas innovadoras de conectar con sus seguidores alrededor del mundo y de compartir la historia y los valores que han consolidado al club como uno de los más importantes en la historia del fútbol.

Para los aficionados, el parque ofrece la oportunidad de fotografiarse con figuras en tamaño real de jugadores icónicos y de sumergirse en experiencias que reflejan la grandeza y la pasión de ser parte de la familia madridista. En palabras de Butragueño, el ‘Real Madrid World’ es “una parte muy importante y querida de nuestra historia, nacida de las emociones y los sueños de los aficionados del Real Madrid”.

The World’s First Football Theme Park is NOW OPEN! Thank you to our fans and families that joined us for kick off.

Book your tickets now at the link in bio. #RealMadridWorld #YourTurnToPlay #DubaiParksAndResorts #RealMadrid pic.twitter.com/oF1n3rqRjX

— Real Madrid World (@rmworlddubai) April 11, 2024