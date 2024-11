Abbott, Fundación Real Madrid y Carlos F. Novella se unen contra la malnutrición en Guatemala

La malnutrición es una crisis silenciosa que afecta a millones de niños en el mundo, y en Guatemala es especialmente alarmante, con casi la mitad de los menores de cinco años sufriendo desnutrición crónica. En respuesta a esta problemática, Abbott, la Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. Novella han lanzado una iniciativa de colaboración en Guatemala para combatir la malnutrición mediante la educación y la detección temprana. Esta alianza busca empoderar a las comunidades para mejorar la salud y el desarrollo de los niños guatemaltecos y darles la oportunidad de alcanzar su máximo potencial.

El programa se está implementando en las Escuelas Sociodeportivas que la Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. Novella gestionan en Guatemala, donde cada año brindan apoyo a más de 1,500 niños y jóvenes entre 5 y 17 años. Estas escuelas no solo promueven el deporte como una herramienta de desarrollo personal, sino que también se enfocan en la formación en valores y el aprendizaje de hábitos de vida saludables. A través de esta nueva colaboración, Abbott capacita a los formadores en el uso de herramientas prácticas de detección nutricional, enseñándoles a identificar a niños en riesgo de malnutrición de manera sencilla y efectiva.

Abbott, Fundación Real Madrid y Fundación Carlos F. Novella unen esfuerzos para combatir la malnutrición en Guatemala

Una de las herramientas clave en esta campaña es la cinta de Medición de la Circunferencia Media del Brazo (MUAC), un dispositivo sencillo que permite medir el estado nutricional de los niños. Al enseñar a los formadores y a las familias a utilizar esta herramienta, el programa facilita la detección de signos tempranos de desnutrición, lo que permite intervenir a tiempo y buscar atención médica adecuada. Esto es particularmente crucial en zonas rurales de Guatemala, como Huehuetenango, donde se registra una de las tasas de desnutrición más altas del país, afectando al 87.4% de los niños.

“Comprendemos que la lucha contra la malnutrición infantil es un desafío que requiere acciones directas en las comunidades,” señaló la Dra. Yumaira Chacón, Gerente Médico Senior en Abbott. “Mediante esta alianza innovadora, estamos en condiciones de educar y sensibilizar sobre la importancia de una buena nutrición, al mismo tiempo que capacitamos a líderes locales para que puedan abordar esta problemática desde el corazón de sus comunidades”.

Además de la capacitación para detectar la malnutrición, Abbott ha lanzado en Guatemala su programa “Future Well Kids”, una iniciativa que enseña a los niños sobre la importancia de una dieta equilibrada y cómo esta influye en la prevención de enfermedades no transmisibles como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Al establecer estos hábitos de vida saludable desde una edad temprana, se pretende que los niños no solo adopten prácticas beneficiosas para su propia salud, sino que también actúen como agentes de cambio en sus comunidades, promoviendo un estilo de vida saludable entre sus pares y familiares.

#AHORA Estas actividades fueron desarrolladas en la Escuela Sociodeportiva de la Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. Novella en Guatemala, la cual apoya la formación en valores y desarrollo de destrezas en niños y jóvenes de 5 a 17 años | Vía Álex Meoño pic.twitter.com/SJyUvX3Nks — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 13, 2024



Este programa educativo, que ya ha sido implementado en países como Brasil, Colombia, India, y México, evaluó en su primer año a más de 3 mil niños en diferentes partes del mundo. La extensión de este esfuerzo a Guatemala representa un paso importante en la lucha contra la malnutrición en el país, una lucha que, aunque desafiante, es posible ganar mediante el compromiso de diversas organizaciones y el empoderamiento de las comunidades locales.

La desnutrición en Guatemala es alarmante, con un 46.5% de los niños menores de cinco años afectados por la desnutrición crónica, según datos de UNICEF. Pero el país también enfrenta un problema creciente de obesidad en adolescentes, con un 18% de jóvenes entre 15 y 19 años con sobrepeso y un 4% con obesidad. Esta doble carga de malnutrición, que incluye tanto la desnutrición como el exceso de peso, plantea desafíos significativos para el desarrollo saludable de los niños y adolescentes guatemaltecos. La falta de acceso a alimentos nutritivos y asequibles y la poca educación sobre nutrición contribuyen a estos problemas, y el programa conjunto entre Abbott, la Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. Novella trabaja para abordar ambos aspectos.

#AHORA En 2023, cinco organismos de Naciones Unidas calificaron la malnutrición como una amenaza para la salud y el desarrollo a largo plazo de los niños y solicitaron la implementación de medidas urgentes contra este problema. Para hacer frente a estos retos, las instituciones… pic.twitter.com/Im6iQDu3K3 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) November 13, 2024

Acerca de los socios de esta iniciativa

Fundación Real Madrid: La Fundación Real Madrid promueve el deporte como herramienta de integración social, fomentando valores como el respeto, la cooperación y la igualdad. Con un enfoque en la formación integral de los niños, la Fundación trabaja para que el deporte sea un medio para superar barreras y brindar oportunidades a quienes más lo necesitan.

Fundación Carlos F. Novella: Como parte de Progreso, la Fundación Carlos F. Novella es una institución sin fines de lucro que busca promover el desarrollo y la formación de capacidades en comunidades vulnerables. La fundación trabaja para empoderar a los guatemaltecos, especialmente a las nuevas generaciones, con programas de educación y liderazgo que fomenten la participación ciudadana activa.

Abbott: Abbott es una empresa líder en salud y nutrición con presencia global, comprometida en mejorar la calidad de vida de las personas. Su programa de tamizaje nutricional y educación sobre nutrición infantil ha sido implementado en diversas partes del mundo, donde busca mejorar la detección temprana de la malnutrición y promover hábitos de vida saludable.

Un futuro más saludable para Guatemala

Gracias a la colaboración de Abbott, la Fundación Real Madrid y la Fundación Carlos F. Novella, miles de niños guatemaltecos cuentan ahora con un recurso invaluable para mejorar su salud y su calidad de vida. Esta campaña de sensibilización y educación en las comunidades no solo tiene un impacto directo en los niños, sino que también empodera a sus familias y a los líderes locales para que puedan tomar medidas significativas contra la malnutrición y construir un futuro más saludable para Guatemala.